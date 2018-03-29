В департаменте статистики Мангистау назвали самые высоко- и низкооплачиваемые профессии в регионе

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz

Среднемесячная заработная плата с начала 2018 года ниже прошлогоднего уровня на 1,5%. Рассчитывают среднюю заработную плату, как рассказала Римма Утюшева, как по конкретному виду экономической деятельности, так и по всем отраслям.



- Предприятия, которые зарегистрированы по виду деятельности «Добыча сырой нефти», сдают отчет, в котором указывается численность работников за конкретный квартал и на начало года, из чего высчитывается средняя численность работников данного предприятия. Затем берется фонд оплаты труда и складывается за три месяца. После чего он делится на среднюю численность наемных работников, и таким образом мы получаем среднюю заработную плату на данном предприятии, - рассказала Римма Утюшева.



Численность населения на 1 февраля 2018 года в Мангистауской области составила 661 992 человека.



- Объем промышленного производства в январе-феврале 2018 года составил 443 миллиарда тенге. Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств за январь 2018 года составил 1 622 миллиона тенге, в том числе по сельскому хозяйству - 1 526 миллионов тенге. Финансовый результат крупных и средних предприятий за третий квартал определился как убыток в сумме 51,7 миллиарда тенге, что на 47% ниже аналогичного показателя прошлого года. Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 39%, - рассказала Римма Утюшева.



С начала года в регионе зарегистрировано повышение цен на картофель, лук и морковь, а также на мясную продукцию, яйца и гречневую крупу.



- Индекс потребительских цен в феврале 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 101,2%. Рост за два месяца составил 1,2%. В индексе у нас участвуют 546 позиций, в числе которых непродовольственные товары, а также одежда, мебель, бытовая техника, лекарства, услуги образования, здравоохранения и коммунальные услуги, - рассказала Римма Утюшева.