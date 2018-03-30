Жителям Мангистау предлагают участвовать в переписи населения онлайн

Римма Утюшева. Фото автора

Респондентам, как рассказала Римма Утюшева, предложат зарегистрироваться на сайте переписи-2019. И, получив смс-подтверждение, можно будет заполнить анкету онлайн, не выходя из дома или офиса.



После обработки электронных данных сотрудники департамента статистики Мангистауской области проведут подворовой обход респондентов, которые не заполнили электронную анкету. В их число, как ожидают в ведомстве, войдут пенсионеры и жители отдаленных населенных пунктов, где нет интернета. Сотрудники департамента статистики также будут заполнять электронную анкету, используя планшет.



- Мы надеемся, что большинство жителей зарегистрируют свои данные через интернет. Есть проблема с обеспечением интернетом отдаленных сел и сельских округов. Но можно будет заполнить анкеты и с мобильных телефонов. Пенсионеров будут посещать наши сотрудники. Надеемся, что нововведение ускорит выпуск итогов переписи. Если в предыдущую перепись итоговые данные были опубликованы только через полтора года, то итоги переписи-2019 появятся уже в 2020 году, - рассказала Римма Утюшева.



Пилотная перепись пройдет в апреле 2018 года в Щучинске.



- Два специалиста из Мангистауской области примут участие в проведении пилотной переписи, - рассказала Римма Утюшева.



Последняя перепись в Казахстане прошла в 2009 году. Численность казахстанцев тогда составила 16 004 800 человек.