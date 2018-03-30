На службу в армии из Мангистау планируют призвать более 700 юношей

В весенней призывной кампании, по словам Шынболата Акмуратова, должны участвовать 3000 человек. По указу Президента, весенний призыв пройдет с марта по июнь. Осенняя призывная кампания пройдет с сентября по декабрь.
По заключению медицинской комиссии на сегодняшний день, к службе в армии годны более 400 призывников. Медицинская комиссия продолжит работу до окончания призывной кампании. В марте ряды пограничной службы КНБ РК, по словам Шынболата Акмуратова, уже пополнили 53 юноши из Мангистау.
- Прежде чем призвать новобранцев, мы должны их «изучить». Из 3000 призываемых юношей могут быть женатые и призывники с детьми, студенты очной формы обучения, граждане с судимостью, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам, не годные по состоянию здоровья. Но основная часть из этого числа годны к службе, - пояснил заместитель руководителя департамента по делам обороны.
- Бывают случаи, когда призывник прописан по одному адресу, а проживает по другому. Тогда мы направляем запросы в ЦОН, в миграционную службу и выявляем его фактическое место жительства. Уклонений от воинской службы в практике еще не было. Человека находим в любом случае, - отметил Шынболат Акмуратов.
Женатые призывники или получивших отсрочку от срочной воинской службы, согласно Закону, могут пройти ускоренную 40-дневную службу в военно-технической школе в Атырау. Пройти ускоренную службу можно на платной основе.Статья 387 УК РК. Уклонение от воинской службы
1. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Это наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
1) посредством причинения себе вреда здоровью;
2) путем симуляции болезни;
3) посредством подлога документов или иного обмана, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи органом расследования дела в суд он добровольно явился на призывной пункт.