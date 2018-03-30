На службу в армии из Мангистау планируют призвать более 700 юношей

- Прежде чем призвать новобранцев, мы должны их «изучить». Из 3000 призываемых юношей могут быть женатые и призывники с детьми, студенты очной формы обучения, граждане с судимостью, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам, не годные по состоянию здоровья. Но основная часть из этого числа годны к службе, - пояснил заместитель руководителя департамента по делам обороны.

1. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Это наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, совершенное:



1) посредством причинения себе вреда здоровью;

2) путем симуляции болезни;

3) посредством подлога документов или иного обмана, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Примечание. Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи органом расследования дела в суд он добровольно явился на призывной пункт.

В весенней призывной кампании, по словам Шынболата Акмуратова, должны участвовать 3000 человек. По указу Президента, весенний призыв пройдет с марта по июнь. Осенняя призывная кампания пройдет с сентября по декабрь.По заключению медицинской комиссии на сегодняшний день, к службе в армии годны более 400 призывников. Медицинская комиссия продолжит работу до окончания призывной кампании. В марте ряды пограничной службы КНБ РК, по словам Шынболата Акмуратова, уже пополнили 53 юноши из Мангистау.- Бывают случаи, когда призывник прописан по одному адресу, а проживает по другому. Тогда мы направляем запросы в ЦОН, в миграционную службу и выявляем его фактическое место жительства. Уклонений от воинской службы в практике еще не было. Человека находим в любом случае, - отметил Шынболат Акмуратов.Женатые призывники или получивших отсрочку от срочной воинской службы, согласно Закону, могут пройти ускоренную 40-дневную службу в военно-технической школе в Атырау. Пройти ускоренную службу можно на платной основе.