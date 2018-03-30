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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 356

На службу в армии из Мангистау планируют призвать более 700 юношей

Число призывников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%. Об этом рассказал подполковник Шынболат Акмуратов, заместитель руководителя департамента по делам обороны по Мангистауской области.

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В весенней призывной кампании, по словам Шынболата Акмуратова, должны участвовать 3000 человек. По указу Президента, весенний призыв пройдет с марта по июнь. Осенняя призывная кампания пройдет с сентября по декабрь.

По заключению медицинской комиссии на сегодняшний день, к службе в армии годны более 400 призывников. Медицинская комиссия продолжит работу до окончания призывной кампании. В марте ряды пограничной службы КНБ РК, по словам Шынболата Акмуратова, уже пополнили 53 юноши из Мангистау.

- Прежде чем призвать новобранцев, мы должны их «изучить». Из 3000 призываемых юношей могут быть женатые и призывники с детьми, студенты очной формы обучения, граждане с судимостью, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам, не годные по состоянию здоровья. Но основная часть из этого числа годны к службе, - пояснил заместитель руководителя департамента по делам обороны.


На службу в армии из Мангистау планируют призвать более 700 юношей


- Бывают случаи, когда призывник прописан по одному адресу, а проживает по другому. Тогда мы направляем запросы в ЦОН, в миграционную службу и выявляем его фактическое место жительства. Уклонений от воинской службы в практике еще не было. Человека находим в любом случае, - отметил Шынболат Акмуратов.

Женатые призывники или получивших отсрочку от срочной воинской службы, согласно Закону, могут пройти ускоренную 40-дневную службу в военно-технической школе в Атырау. Пройти ускоренную службу можно на платной основе.

Статья 387 УК РК. Уклонение от воинской службы

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Комментарии ( 1 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 12:15
Скольким из них будут устраивать "прописку"?
 
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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 10:53
В военкомате:
— Молодой человек, вы хотите отдать долг родине?
— Да хочу, а сколько я должен? lol
 
 

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