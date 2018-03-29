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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 393

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах

Эвакуатор выезжает на улицы города ежедневно. Специальный транспорт для борьбы с парковкой в неположенных местах полицейские используют с этого месяца.

ГАЗель эвакуируют на штрафстоянку. Фото автора
Сегодня, 29 марта, полицейские провели совместный рейд с журналистами.

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


Нарушителей правил парковки выявляли на автодороге вдоль набережной 15 микрорайона.

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был припаркован на автобусной остановке. Водитель к тому же не имел при себе водительских прав. В отношении автолюбителя составлен протокол по статье 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


Водитель Daewoo Nexia тоже припарковал автомобиль на автобусной остановке. Увидев эвакуатор, владелец машины подошел к сотрудникам полиции и предоставил документы. С ним провели профилактическую беседу.

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


За нарушение правил парковки на штрафную стоянку водворен и автомобиль «ГАЗель».

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


- Эвакуируются неправильно припаркованные автомобили - машины, поврежденные при ДТП, или транспорт, создающий помехи для других участников дорожного движения, - рассказал Бакыт Хайруллин, начальник штаба дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау.


Полицейский, который выявил нарушение правил парковки, как отметил Бакыт Хайруллин, не обязан ожидать или искать владельца автомобиля.

Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах


- Действия сотрудника полиции фиксируются на персональный видеорегистратор. Составляется акт и машину эвакуируют, - рассказал Бакыт Хайруллин.


Если владелец машины объявился после того, как автомобиль уже погрузили на эвакуатор, инспектор разъясняет нарушение и машину эвакуируют.

- Если транспортное средство эвакуировали без вашего ведома, не нужно паниковать. Необходимо позвонить по номеру телефона: 102. Государственный номерной знак, цвет, марка и место эвакуации фиксируются в Центре оперативного управления ДВД Мангистауской области. После уплаты штрафа водитель вправе забрать транспорт со штрафстоянки, - рассказал Бакыт Хайруллин.




ПДД РК: Остановка и стоянка

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Ответственность водителей за нарушение правил остановки и стоянки прописана в Кодексе об административных правонарушениях РК.

Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

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Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:04
Mundai mashaqattyn quny neshe eken? Aiyppuldy durysynan alatyn bop tur goi.
Negizi, Jol Shendileri kolikteri qarapaiym koliktermen salystyrganda 100 ese kop jol erejesin buzady. Osy jaily nege maqala jazbaisyndar? Undi bolimshesi bolyp ketetinine senimdimin dada
 
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  • botden
 Satuk (Посетители) Сегодня, 18:36
На неделе приметил этот эвакуатор и понял, будет статья на ладе про него. Держитесь теперь смертные за свои кошельки,бессмертным и солнцеликим можно не беспокоиться. Вас не тронут одна шайка-лейка.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:25
у здания ММГ планируете машину брать с тротуара?
 
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  • botden
 Zodiac (Посетители) Сегодня, 17:43
А чего возле акимата в 4 микр не по работали? Ссыкотно? Может они не нарушают
 
 

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