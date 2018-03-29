Полицейские Актау припугнули водителей эвакуацией авто за парковку в неположенных местах

- Эвакуируются неправильно припаркованные автомобили - машины, поврежденные при ДТП, или транспорт, создающий помехи для других участников дорожного движения, - рассказал Бакыт Хайруллин, начальник штаба дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау.

- Действия сотрудника полиции фиксируются на персональный видеорегистратор. Составляется акт и машину эвакуируют, - рассказал Бакыт Хайруллин.

- Если транспортное средство эвакуировали без вашего ведома, не нужно паниковать. Необходимо позвонить по номеру телефона: 102. Государственный номерной знак, цвет, марка и место эвакуации фиксируются в Центре оперативного управления ДВД Мангистауской области. После уплаты штрафа водитель вправе забрать транспорт со штрафстоянки, - рассказал Бакыт Хайруллин.

12.1 Остановка и стоянка транспортных средств допускаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части дороги у ее края.



На левой стороне дороги остановка и стоянка допускаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на левой стороне дорог с односторонним движением допускается лишь остановка для загрузки или разгрузки).



12.2 Ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части дороги) которых допускает иное расположение транспортных средств. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.



Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью дороги, с полным или частичным заездом на него, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.



12.3. Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.



12.4. Остановка запрещается:



- в непосредственной близости от трамвайных путей, если это создает помехи движению трамваев;

- на железнодорожных переездах, в тоннелях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними (независимо от количества полос);

- в местах, где расстояние между остановившимся транспортным средством и сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) или противоположным краем проезжей части дороги, или стоящим у противоположного края проезжей части дороги транспортным средством меньше трех метров, если это создает помехи движению транспортных средств;

- на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;

- на проезжей части дороги вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее ста метров хотя бы в одном направлении;

- на пересечении проезжих частей дорог и ближе тридцати метров от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; на остановочных площадках и ближе пятнадцати метров к ним, а при их отсутствии - ближе пятнадцати метров от указателя остановки маршрутных транспортных средств или такси;

- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы) и пешеходов;

- на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.



12.5. Стоянка запрещается:



- в местах, где запрещена остановка;

- на эстакадах, мостах, путепроводах;

- вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;

- ближе 50 метров от железнодорожных переездов;

- механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям;

- на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.



12.6 При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель принимает все необходимые меры для отвода транспортного средства из этих мест.



12.7 Запрещается открывать двери транспортного средства, оставлять их открытыми или выходить на проезжую часть дороги, не убедившись, что это не создаст помехи или опасности для других участников движения.

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. Это влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



4-1. Уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств, определенных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, - влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.



4-2. Действие, предусмотренное частью 4-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



5. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



5-1. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.



6. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Это влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

Сегодня, 29 марта, полицейские провели совместный рейд с журналистами.Нарушителей правил парковки выявляли на автодороге вдоль набережной 15 микрорайона.Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado был припаркован на автобусной остановке. Водитель к тому же не имел при себе водительских прав. В отношении автолюбителя составлен протокол по статье 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). Автомобиль водворен на штрафную стоянку.Водитель Daewoo Nexia тоже припарковал автомобиль на автобусной остановке. Увидев эвакуатор, владелец машины подошел к сотрудникам полиции и предоставил документы. С ним провели профилактическую беседу.За нарушение правил парковки на штрафную стоянку водворен и автомобиль «ГАЗель».Полицейский, который выявил нарушение правил парковки, как отметил Бакыт Хайруллин, не обязан ожидать или искать владельца автомобиля.Если владелец машины объявился после того, как автомобиль уже погрузили на эвакуатор, инспектор разъясняет нарушение и машину эвакуируют.Ответственность водителей за нарушение правил остановки и стоянки прописана в Кодексе об административных правонарушениях РК.