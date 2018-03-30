Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

«Экзотические птицы»

Экскурсия «Сокровища Мангистау»

Театр

Спектакль в театре кукол

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Развлекательные мероприятия в центре «Развивайка»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»





Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»



Мастер-класс для детей в семейном центре Kinder Land

Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café

Для любителей кино

«Первому игроку приготовиться»



«Я сражаюсь с великанами»

«Каникулы президента»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 1 апреля. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 31 марта на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.В Мангистауском областном театре кукол в субботу, 31 марта, пройдет показ спектакля «Наурыз мерекесіне арналған». Спектакль пройдет на казахском языке. Телефоны для справок: 51-75-95, 51-17-89.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В воскресенье, 1 апреля, центр «Развивайка» приглашает ребят повеселиться. В программе: игры, танцы, конкурсы, аниматоры, мастер-классы и чаепитие. Место проведения: 12 микрорайона, дом № 40, квартира 81. Телефоны для записи:340-686 и 8 707 340 6867. Вход платный.В выходные дни в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс 31 марта. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный.Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на мастер-классы, которые пройдут в выходные дни. Время: с 11:00 до 13:00. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 7079001.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.