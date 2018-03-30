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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

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Жителям Актау предложили задать вопросы представителям департамента юстиции Мангистауской области

Записаться на приём к руководителю департамента юстиции региона и его заместителям необходимо заранее. Об этом рассказали в департаменте юстиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Руслан Балгазин, руководитель департамента юстиции Мангистауской области, принимает по средам и пятницам с 9:00 до 12:30.

Ауес Кошкинбаева, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистау, проводит приём по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:30.

Дарига Кесикбаева, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистау, принимает граждан по средам и пятницам с 9:00 до 12:30.

По понедельникам и пятницам можно попасть на приём к Сарсенгали Акжолову, заместителю руководителя департамента юстиции Мангистау, с 9:00 до 12:30.

- Руководителю и его заместителям можно будет задать интересующие вопросы и получить консультацию по вопросам регистрации юридических лиц, недвижимости и интеллектуальной собственности. Жители смогут получить правовую помощь по исполнительному производству судебных актов и вопросам регистрации актов гражданского состояния, - рассказали в ведомстве.

На приём можно записаться по телефону: 30 20 10. При себе иметь удостоверение личности. Департамент юстиции Мангистауской области находится по адресу: 3Б микрорайон, 16 здание.


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