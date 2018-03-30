Жителям Актау предложили задать вопросы представителям департамента юстиции Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz

Руслан Балгазин, руководитель департамента юстиции Мангистауской области, принимает по средам и пятницам с 9:00 до 12:30.



Ауес Кошкинбаева, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистау, проводит приём по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:30.



Дарига Кесикбаева, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистау, принимает граждан по средам и пятницам с 9:00 до 12:30.



По понедельникам и пятницам можно попасть на приём к Сарсенгали Акжолову, заместителю руководителя департамента юстиции Мангистау, с 9:00 до 12:30.



- Руководителю и его заместителям можно будет задать интересующие вопросы и получить консультацию по вопросам регистрации юридических лиц, недвижимости и интеллектуальной собственности. Жители смогут получить правовую помощь по исполнительному производству судебных актов и вопросам регистрации актов гражданского состояния, - рассказали в ведомстве.



На приём можно записаться по телефону: 30 20 10. При себе иметь удостоверение личности. Департамент юстиции Мангистауской области находится по адресу: 3Б микрорайон, 16 здание.