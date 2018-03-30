«Яндекс.Погода» запустил сервис в помощь аллергикам Мангистау

- Учёт актуального прогноза погоды позволяет «Яндекс.Погоде» сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Актобе может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города, - сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
В Казахстане, как отмечают в компании, сезон аллергии начинается в апреле.
В период с 21 по 31 мая, как показывает карта, в Актау ожидается высокая концентрация пыльцы сорных трав.
Жителям Мангистауской области с аллергией на полынь стоит быть особенно внимательными с 1 июля по 10 сентября.
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