Набат Баймуналова: В Актау переселенцы семь лет живут в социальном общежитии за счет бюджета

- Они должны были съехать из общежития через шесть месяцев после приезда в Казахстан. Шесть месяцев им давалось для того, чтобы получить статус оралмана, найти работу для себя и жилье, адаптироваться. Они должны были ознакомиться с законами Республики Казахстан, выучить язык, и им дали такую возможность. Но некоторые живут здесь уже семь лет. У каждого есть папки с документами и предупреждениями о необходимости выехать из общежития, которые им вручали неоднократно. Но они не слушают, ходят то в акимат, то в другие инстанции, тянут время. Есть уже даже решения суда у некоторых из них о том, чтобы они освободили это общежитие, но они до сих пор здесь проживают. При этом ничего не платят. Все оплачивает бюджет: сначала это был республиканский бюджет, когда был центр адаптации оралманов. Сейчас, так как это общежитие, все оплачивает местный бюджет, но это же огромные расходы. Семь лет они живут здесь бесплатно, ни за что не платят: ни за электричество, ни за воду, ни за отопление, - говорит Набат Баймуналова, руководитель отдела миграции управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Встреча чиновников с репатриантами прошла сегодня, 30 марта, в здании социального общежития (бывший центр адаптации для оралманов). Накануне, 29 марта, переселенцам вручили уведомления о необходимости найти другое жилье.- Нам ничего не дали: ни землю, ни квоты, хотя обещали и должны были выплатить, но ничего мы так и не увидели. Из-за этого мы продлеваем срок нахождения в этом центре, боремся за то, чтобы здесь жить. Ведь нам некуда больше идти, у всех дети, а на нормальную работу мы устроиться не можем. Зарплаты в 50 тысяч тенге не хватает, чтобы еще и квартиру снимать, - говорит Тамара Езжанова.К словам соотечественницы присоединяется Нагима Корпе.- Мы приехали в Казахстан, оставили все, в надежде жить лучше. Тогда по закону оралманам предоставляли квоты, потом их отменили. Теперь у нас нет квот. Нам обещали землю, но тоже не дали. А теперь еще и отсюда выгоняют. Нам некуда идти, у нас дети. Работы у кого-то нет, а у кого-то зарплаты едва хватает, чтобы продукты купить, а не то, что квартиру снимать. Нам теперь на улице жить?, - говорит женщина.В социальном общежитии Актау на сегодняшний день проживают 139 семей, а это более шестисот человек. В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области говорят, что все они проживают бесплатно, а это большая нагрузка для бюджета.Судебный процесс о выселении 20 семей из социального общежития начался в 2017 году. Но из-за холодов дело отложили до весны. В апреле местные власти намерены возобновить процесс, если переселенцы не покинут помещение добровольно.- С 2012 года, как остановили получение квот для оралманов, ничего никому не положено. Просто так им никто обещать ничего не может. Кто приехал по квоте, получают все, что положено по Закону. Если у них есть гражданство Республики Казахстан, они могут заявления подать и на землю, и на квартиру. Но они думают, что они оралманы. Хотя в действующем законе «О миграции населения» написано, что статус оралмана действует ровно 12 месяцев. Они являются переселенцами в данный момент по закону, если они не получили гражданство, - рассказала Набат Баймуналова.Местные власти предложили тем переселенцам, которые, действительно, нуждаются в общежитии и не могут оплачивать другое жилье, собрать документы и получить статус малообеспеченных семей. Если подтверждающие бумаги будут собраны, вопрос нахождения репатриантов в общежитии будет решаться на комиссии.