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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 161

«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»

Девушка стала одной из 30 финалисток конкурса красоты. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Аяжан Сакиева. Фото из личного архива участницы
Аяжан Сакиева - победительница конкурсов «Мисс Актау» и «Мисс Мангистау». Девушка учится в 11 классе. Об этом финалистка рассказала порталу Tengrinews.kz.

Мама Аяжан Сакиевой скончалась после болезни, когда девочке было 11 лет. Отца она никогда не видела. Воспитывали Аяжан родные по материнской линии.

- Моя мама всегда мечтала, чтобы я могла принять участие в конкурсе «Мисс Казахстан». Помню, 2012 год был тяжелым для меня - тогда мама заболела и скончалась. Перед тем как уйти, она всегда мне говорила: «Достигни того, чего я не достигла, узнай то, что я не узнала, стремись всегда к своей мечте. Настанет день, и мы будем гордиться твоими успехами. И если меня вдруг не окажется рядом, вспомни мои слова», - поделилась Аяжан.

Девушка говорит, что мечтает побывать в Китае, США и Африке. Любимым фильмом участница конкурса красоты называет кинокартину «Дорога к матери». И признается, что ее вдохновляет творчество Сакена Майгазиева, Димаша Қудайбергена и оперной певицы Майры Мухамедкызы.

Аяжан рассказала, что является организатором благотворительной группы «Көмек Керуені», которая помогает нуждающимся.

Финал конкурса «Мисс Казахстан» пройдет 31 марта в Астане. За корону будут бороться 30 участниц. Победительница получит денежный приз, традиционное приданое, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить республику на одном из самых престижных конкурсов - «Мисс Мира-2018».

Напомним, Аяжан Сакиева одержала победу в конкурсе «Мисс Мангистау» в апреле 2017 года.


Проголосовать за Сакиеву Аяжан на конкурсе "Мисс Казахстан 2018" можно здесь.


«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»
«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»
«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»
«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»
«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»
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Комментарии ( 2 )

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русалка (Посетители) Сегодня, 17:44
удачи тебе! applause
 
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Will (Посетители) Сегодня, 17:32
Аяжан, будем болеть за тебя!
Удачи!!!
 
 

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