«Мисс Мангистау-2017» Аяжан Сакиева рассказала о себе в преддверии финала конкурса «Мисс Казахстан»

Мама Аяжан Сакиевой скончалась после болезни, когда девочке было 11 лет. Отца она никогда не видела. Воспитывали Аяжан родные по материнской линии.
- Моя мама всегда мечтала, чтобы я могла принять участие в конкурсе «Мисс Казахстан». Помню, 2012 год был тяжелым для меня - тогда мама заболела и скончалась. Перед тем как уйти, она всегда мне говорила: «Достигни того, чего я не достигла, узнай то, что я не узнала, стремись всегда к своей мечте. Настанет день, и мы будем гордиться твоими успехами. И если меня вдруг не окажется рядом, вспомни мои слова», - поделилась Аяжан.
Девушка говорит, что мечтает побывать в Китае, США и Африке. Любимым фильмом участница конкурса красоты называет кинокартину «Дорога к матери». И признается, что ее вдохновляет творчество Сакена Майгазиева, Димаша Қудайбергена и оперной певицы Майры Мухамедкызы.
Аяжан рассказала, что является организатором благотворительной группы «Көмек Керуені», которая помогает нуждающимся.
Финал конкурса «Мисс Казахстан» пройдет 31 марта в Астане. За корону будут бороться 30 участниц. Победительница получит денежный приз, традиционное приданое, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить республику на одном из самых престижных конкурсов - «Мисс Мира-2018».
Напомним, Аяжан Сакиева одержала победу в конкурсе «Мисс Мангистау» в апреле 2017 года.
Проголосовать за Сакиеву Аяжан на конкурсе "Мисс Казахстан 2018" можно здесь.