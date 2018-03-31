Разметку в 32А микрорайоне признали неудобной в ДВД Мангистау

Полиция не оставила жалобу жителя Актау без внимания. Рассмотрев обращение пользователя, было проведено обследование данного участка улично-дорожной сети.
- На данном участке при выезде из нового микрорайона нанесена дорожная разметка двойной сплошной линии, создающая неудобство. По результатам обследования выдано предписание Актаускому отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог для приведения (разметки - прим.автора) в соответствие согласно СТ РК 1412-2017 (Правила применения технических средств регулирования дорожного движения) в течение суток, - сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.