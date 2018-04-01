В Благовещенском храме Актау встретили Вербное воскресенье

По старой традиции, с пожеланиями здоровья вербой легонько стегают своих близких и родных. Веточки принято хранить весь год.
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Воскресенье, 01 Апреля
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Православные Актау встретили Вербное воскресенье
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