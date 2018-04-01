В Благовещенском храме Актау встретили Вербное воскресенье

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В шестое воскресенье Великого поста, перед Пасхой, жители Актау освящают ветки вербы. Это растение, которое расцветает весной, и олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.По старой традиции, с пожеланиями здоровья вербой легонько стегают своих близких и родных. Веточки принято хранить весь год.