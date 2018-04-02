Жителей Актау предупреждают об отключении воды

В четверг, 5 апреля, в Актау на десять часов (с 08:00 до 18:00) отключат питьевую воду.
ТОО «МАЭК-Казатомпром» приносит извинения за временные неудобства.
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