Жителей Актау предупреждают об отключении воды

Фото из архива Lada.kz

Подача технической воды, как сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром», будет прекращена 3 апреля с 8:00 до 18:00.



В четверг, 5 апреля, в Актау на десять часов (с 08:00 до 18:00) отключат питьевую воду.



ТОО «МАЭК-Казатомпром» приносит извинения за временные неудобства.