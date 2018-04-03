Переменчивую погоду и осадки прогнозируют синоптики в Актау

В среду, 4 апреля, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днем составит +8°С, ночью +7°С. Ветер 7-10 м/с.
В четверг, 5 апреля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Воздух прогреется до +9°С. Ветер 6-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, 3 апреля в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +15°С днём, ночью +10°С. Ветер 10-13 м/с.
В среду, 4 апреля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +10°С, ночью +7°С. Ветер 11-13 м/с.
В четверг, 5 апреля, синоптики прогнозируют в Актау дождь. Температура воздуха составит +9°С днем, ночью +6°С. Ветер 9-13 м/с.
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