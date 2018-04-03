Рэпер Ренат Сарсенов призвал молодежь Актау интересоваться культурой и историей родного края

- В этом сборнике я постарался объединить талантливых представителей независимой хип-хоп культуры священного Мангистау. Спасибо талантливым джигитам Boоgenbay Sensey, Aiteke B, Q Bala, Ash Tok, Tas Bai, Kaireke. Огромная благодарность всем, кто принял участие в создании проекта. Без вас он не был бы таким позитивным, мелодичным, правдивым и с привкусом казахской культуры, - рассказал Ренат Сарсенов.
Хип-хоп исполнитель совестно с Кайратом Хасановым (Kaireke) записал видео в поддержку альбома «Құрылтай». Клип на песню «Наш дом» снимался в Актау.
- Клип призывает к тому, чтобы каждый знал, какой ценой мы обрели свою независимость. Призывает интересоваться историей своего народа и края. Отдельное спасибо за содействие в съемках клипа «Арс Про» и LTD «Демский», - сказал Ренат Сарсенов.
Послушать другие композиции из альбома можно здесь.
Фото и видео из личного архива Рената Сарсенова