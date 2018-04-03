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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

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Восемь земельных участков в промышленной зоне Актау планируют продать на аукционе

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица. Аукцион состоится 17 апреля. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото novved.ru
Аукцион пройдет по английскому методу - аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену. Торги проводят до предполагаемой наибольшей цены.

Выставленные на торги участки предназначены для строительства коммерческих объектов. Минимальная площадь участка 0,8110 Га, максимальная — 0,8687 Га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 20 607 510 тенге.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере 5% от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.
По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание городского акимата, кабинеты №№215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24. Заявки принимаются до 16 апреля.

Восемь земельных участков в промышленной зоне Актау планируют продать на аукционе

С другими требованиями к участникам аукциона можно ознакомиться на сайте акимата Актау.

Аукцион пройдет 17 апреля в 15:00 в КДК имени Абая.


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