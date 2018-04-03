Восемь земельных участков в промышленной зоне Актау планируют продать на аукционе

Выставленные на торги участки предназначены для строительства коммерческих объектов. Минимальная площадь участка 0,8110 Га, максимальная — 0,8687 Га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 20 607 510 тенге.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере 5% от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.
По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание городского акимата, кабинеты №№215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24. Заявки принимаются до 16 апреля.
С другими требованиями к участникам аукциона можно ознакомиться на сайте акимата Актау.
Аукцион пройдет 17 апреля в 15:00 в КДК имени Абая.