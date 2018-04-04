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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:09

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Жителей области приглашают принять участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»

Квест по GPS-ориентированию пройдёт 14 апреля. Трёх победителей определят по лучшему времени прохождения трассы и нахождению условных «сокровищ». Об этом рассказал Вячеслав Никишин, один из организаторов квеста.

Иллюстративное фото с сайта aktau.newauto.kz
Для того, чтобы принять участие в квесте, необходимо иметь полноприводный автомобиль и навигационную технику. Организаторами выступают жители города Вячеслав Никишин, Антон Дикин и Ольга Михайлова.

В Мангистауской области, по словам организаторов, неоднократно проводились GPS-соревнования. Последняя игра проходила в 2016 году.

Жителей области приглашают принять участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»


- Вооружившись опытом участников прошлых игр, мы приняли решение провести 14 апреля квест «Сокровища Мангистау». В соревнованиях могут принять участие все желающие, у которых есть технически исправный полноприводный автомобиль и навигационная техника. Задание квеста – найти потерянное «сокровище» согласно легенде. Маршрут построен так, чтобы люди могли участвовать на машинах, неподготовленных для экстремального бездорожья. Большинство точек расположены в легко доступных местах, причём к некоторым можно добраться только пешком, используя компас и ориентиры на местности, - рассказали организаторы.

За полной информацией можно обратиться к организаторам по телефонам: 87073300132, 87052786757, 87014136445.


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