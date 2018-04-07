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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:13

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Жителям Мангистау предлагают за вознаграждение сдать оружие

Мангистауские полицейские с 10 апреля начнут принимать у населения незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Граждане получат денежную компенсацию и смогут избежать уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой
Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться комиссионно в каждом территориальном органе внутренних дел. За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

За добровольно сданное оружие выдается вознаграждение:

- автоматическое нарезное (автомат) - до 240 500 тенге,
- длинноствольное нарезное (винтовка и карабин) - до 120 250тенге,
- короткоствольное нарезное (пистолет или револьвер) - до 96 200 тенге,
- гладкоствольное - до 72 150 тенге,
- травматический пистолет или револьвер - до 24 050 тенге,
- гранаты, мина, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды в сумме 16835 тенге,
- взрывчатые вещества и материалы 1000 грамм в сумме 14 430 тенге,
- боеприпасы к нарезному оружию калибра выше 5,6 мм - 68,72 тенге,
- боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,6 мм - 20,91 тенге.

- Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. В целях предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону «102», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

ДВД Мангистау рекомендует гражданам незамедлительно принять решение по сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия во избежание нежелательных проблем. Акция продлится до полного освоения средств, выделенных на выкуп.

Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефонам: 47-48-20, 47-48-89, 47-48-02.


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