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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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За четыре дня оперативно-профилактических мероприятий в Мангистау выявлено 12 наркоправонарушений

Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Допинг» прошло с 26 по 30 марта. Из 12 нарушений восемь фактов выявлено в сфере незаконного оборота наркотических средств и три факта в сфере легального оборота. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области совместно с представителями управления фармацевтического контроля провели проверку безрецептурного отпуска лекарственных препаратов пяти лечебно-профилактических учреждений, четырех складов, четырех промышленных предприятий и четырех аптек.

- ОПМ проводилось в целях выявления правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. За период ОПМ выявлено 12 наркоправонарушений. В сфере незаконного оборота наркотических средств выявили четыре факта сбыта наркотиков, один факт легализации денежных средств от сбыта наркотиков, три факта хранения наркотических средств. В сфере легального оборота выявлено три факта нарушений части первой статьи 303 УК РК (Нарушения правил учета, использования и хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров), и один факт нарушения по части первой статьи 426 КоАП РК (Безрецептурный отпуск ограниченных в обороте лекарственных препаратов ), - сообщили в пресс-службе ведомства.


Напомним, сотрудники полиции выявили двух фармацевтов, которые реализовывали кодеинсодержащие и иные лекарственные препараты наркозависимым лицам в марте 2016 года. Полицейские выявили факт реализации трамадола без рецепта врача в аптеке Актау в 2015 году.


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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:53
А почему эта работа не ведется ежедневно или обязательно нужно объявлять ОПМ и только после этого начинать работать.
Зря налоги платим что ли. Пусть пашут день и ночь, ради этого они и на пенсию раньше выходят.
 
 

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