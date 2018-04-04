За четыре дня оперативно-профилактических мероприятий в Мангистау выявлено 12 наркоправонарушений

- ОПМ проводилось в целях выявления правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. За период ОПМ выявлено 12 наркоправонарушений. В сфере незаконного оборота наркотических средств выявили четыре факта сбыта наркотиков, один факт легализации денежных средств от сбыта наркотиков, три факта хранения наркотических средств. В сфере легального оборота выявлено три факта нарушений части первой статьи 303 УК РК (Нарушения правил учета, использования и хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров), и один факт нарушения по части первой статьи 426 КоАП РК (Безрецептурный отпуск ограниченных в обороте лекарственных препаратов ), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области совместно с представителями управления фармацевтического контроля провели проверку безрецептурного отпуска лекарственных препаратов пяти лечебно-профилактических учреждений, четырех складов, четырех промышленных предприятий и четырех аптек.Напомним, сотрудники полиции выявили двух фармацевтов, которые реализовывали кодеинсодержащие и иные лекарственные препараты наркозависимым лицам в марте 2016 года. Полицейские выявили факт реализации трамадола без рецепта врача в аптеке Актау в 2015 году.