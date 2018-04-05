Бюджет Актау в 2018 году составил более 21 миллиарда тенге

- В расходной части местного бюджета дополнительно выделены лимиты на строительство кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг в рамках реализации государственной программы «Нурлы жер» в сумме более трех миллиардов тенге. Также на начало года имеются свободные остатки бюджетных средств в объеме 482 миллионов тенге. Всего это три миллиарда 657 миллионов тенге, которые будут направлены на продолжение строительства многоквартирных жилых домов третьей очереди микрорайона «Акку» в 33 микрорайоне, - сообщила Жанат Туркменбаева.
В бюджете 2018 года на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) предусмотрено более 24 миллионов тенге. На статью расходов «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» - более 63 миллионов тенге. На образование - более 11 миллиардов тенге, в том числе на приобретение и доставку учебников - более 416 миллионов тенге.
На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения планируется затратить около двух миллиардов тенге. На социальную помощь и социальное обеспечение - более одного миллиарда 778 миллионов тенге, на жилищно-коммунальное хозяйство - более пяти миллиардов тенге. В том числе на развитие благоустройства города - около 33 миллионов тенге, освещение улиц - около 838 миллионов тенге, обеспечение санитарии - 900 миллионов тенге, содержание мест захоронений и захоронение безродных - 20 миллионов тенге, благоустройство и озеленение - более одного миллиарда 212 миллионов тенге.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство в этом году потратят более 561 миллиона тенге. На «топливно-энергетический комплекс и недропользование» - более 12 миллионов тенге. А вот «сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» обойдутся бюджету в 54 миллиона тенге.
Фото Лианы Рязанцевой