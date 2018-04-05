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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:17

Просмотров: 386

Бюджет Актау в 2018 году составил более 21 миллиарда тенге

Депутаты актауского городского маслихата утвердили уточненный бюджет 2018 года. Его объем по доходам составил 21 миллиард 327 миллионов 256 тысяч тенге. На что планируется потратить эти деньги, рассказала Жанат Туркменбаева, руководитель городского отдела экономики и бюджетного планирования.

Иллюстративное фото
Проект уточненного бюджета города на 2018 год, по словам Жанат Туркменбаевой, определен по доходам в объеме 21 миллиарда 327 миллионов 256 тысяч тенге. При этом затраты составят 21 миллиард 512 миллионов 869 тысяч тенге. Дефицит бюджета составит около трех миллиардов тенге.

- В расходной части местного бюджета дополнительно выделены лимиты на строительство кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг в рамках реализации государственной программы «Нурлы жер» в сумме более трех миллиардов тенге. Также на начало года имеются свободные остатки бюджетных средств в объеме 482 миллионов тенге. Всего это три миллиарда 657 миллионов тенге, которые будут направлены на продолжение строительства многоквартирных жилых домов третьей очереди микрорайона «Акку» в 33 микрорайоне, - сообщила Жанат Туркменбаева.

В бюджете 2018 года на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) предусмотрено более 24 миллионов тенге. На статью расходов «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» - более 63 миллионов тенге. На образование - более 11 миллиардов тенге, в том числе на приобретение и доставку учебников - более 416 миллионов тенге.

На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения планируется затратить около двух миллиардов тенге. На социальную помощь и социальное обеспечение - более одного миллиарда 778 миллионов тенге, на жилищно-коммунальное хозяйство - более пяти миллиардов тенге. В том числе на развитие благоустройства города - около 33 миллионов тенге, освещение улиц - около 838 миллионов тенге, обеспечение санитарии - 900 миллионов тенге, содержание мест захоронений и захоронение безродных - 20 миллионов тенге, благоустройство и озеленение - более одного миллиарда 212 миллионов тенге.

На культуру, спорт, туризм и информационное пространство в этом году потратят более 561 миллиона тенге. На «топливно-энергетический комплекс и недропользование» - более 12 миллионов тенге. А вот «сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» обойдутся бюджету в 54 миллиона тенге.

Дохоты местного бюджета на 2018 год



Расходы местного бюджета на 2018 год



Статьи расходов бюджета на 2018 год



Фото Лианы Рязанцевой


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