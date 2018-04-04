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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:01

Просмотров: 427

Консультация юриста: Какие банковские комиссии могут вернуть жители Мангистау?

По каким видам кредита можно вернуть комиссию? Как происходит возврат? На эти и другие вопросы отвечает юрист по гражданским делам Айбек Суюндуков.

Фото с сайта pixabay.com
Вернуть комиссии, по словам юриста, можно по ипотечным, потребительским и автомобильным кредитам, оформленным в период с 9 февраля 2012 года до 1 июля 2016 года.

Какие комиссии можно вернуть?

- За ведение ссудного счета;
- За обслуживание займа;
- За обслуживание кредита.

В письме Национального банка РК от 9 февраля 2012 года указано, что банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе взимать и устанавливать комиссии и тарифы за оказание банковских услуг, к которым относятся операции по открытию и ведению лишь банковских счетов, к которым не относится ссудный счет.

«...Банкам второго уровня и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, необходимо прекратить практику взимания комиссий за ведение ссудного счета и принять меры по возврату заемщикам ранее неправомерно удержанных комиссий за ведение ссудного счета по действующим договорам банковского займа. В случае установления фактов взимания комиссий за ведение ссудного счета НБ РК оставляет за собой право применения ограниченных мер воздействия и/или санкций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан», - говорится в письме Национального банка.

В мае 2016 года Национальный банк РК издал постановление «Об утверждении перечня комиссий и иных платежей», в который вошла комиссия за открытие и ведение текущих счетов, связанных с обслуживанием займа. Ознакомиться.

Действие постановления распространяется на договоры банковского займа и договоры о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 июля 2016 года. Поэтому взыскание комиссий по договорам, заключенным после 1 июля 2016 года, не представляется возможным.

Куда обращаться и с какими документами?

- Необходимо удостовериться, что в графике ежемесячных платежей указана одна из комиссий (за ведение ссудного счета или обслуживание займа/кредита);
- Запросить у банка выписку по счету.

Поверенный юрист готовит пакет документов и составляет исковое заявление, которое подает в суд.

После получение решения суда клиент получает исполнительный лист, обращается к судебному исполнителю, который взыскивает средства на расчетный счет клиента.

Взыскать комиссию можно только по действующему или уже погашенному кредиту?

Вернуть комиссии можно по действующим и погашенным займам, если с момента последнего платежа не прошло три года.

Как производится возврат?

Возврат производится банком второго уровня на основании решения суда или частным судебным исполнителем на основании исполнительного листа.

По действующим договорам банковского займа на основании решения суда составляется дополнительное соглашение, в котором исключается пункт договора, в котором прописаны комиссии за ведение ссудного счета или обслуживание займа/кредита.

На вопросы отвечал Айбек Суюндуков, юрист по гражданским делам.
Контактный телефон: 8 701 757 89 85


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