ТОО «Кала Жолдары»: Работы по откачке дождевой воды ведутся в плановом режиме

Фото пресс-службы организации
Для устранения последствий дождя привлечены сотрудники ТОО «Кала Жолдары», используются шесть мотопомп и две специальные техники (бойлеры).
- Работы ведутся в плановом режиме, ситуация под контролем. По прогнозу, после 18.00 осадков не ожидается. В данной ситуации организация справляется. В случае ЧС будут привлечены на помощь другие коммунальные службы, - сообщили в пресс-службе организации. На данный момент работы по откачке дождевой воды ведутся в 17-ти точках:
- перекресток торгового центра «Дина» и 30 микрорайона;
- 31 микрорайон, «Кеден»;
- 31А микрорайон, мебельный салон «Престиж»;
- 33 микрорайон, «Мангистау Арена» и ЖК «Аққу 1»;
- автодорога №18, торговый центр «Зами»;
- 32 микрорайон, университет имени Ш.Есенова;
- территория возле «Желтого рынка»;
- дорога у областной стоматологии 1 микрорайона;
- 17 микрорайон, возле жилого комплекса «Дукат»;
- автодорога №24, новая круговая;
- 28А микрорайон, возле ресторана «Аксункар»;
- 26 микрорайон, областная мечеть;
- автодорога №18, пересечение автодороги Актау - Аэропорт;
- перекресток 28А и 28 микрорайоны;
- автодорога №25, возле ресторана «Palazzo»;
- 28А микрорайон, от дома №10 по автодороге №25;
- 29А микрорайон, заправка Sinooil.