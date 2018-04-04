ТОО «Кала Жолдары»: Работы по откачке дождевой воды ведутся в плановом режиме

- перекресток торгового центра «Дина» и 30 микрорайона;



- 31 микрорайон, «Кеден»;



- 31А микрорайон, мебельный салон «Престиж»;



- 33 микрорайон, «Мангистау Арена» и ЖК «Аққу 1»;



- автодорога №18, торговый центр «Зами»;



- 32 микрорайон, университет имени Ш.Есенова;



- территория возле «Желтого рынка»;



- дорога у областной стоматологии 1 микрорайона;



- 17 микрорайон, возле жилого комплекса «Дукат»;



- автодорога №24, новая круговая;



- 28А микрорайон, возле ресторана «Аксункар»;



- 26 микрорайон, областная мечеть;



- автодорога №18, пересечение автодороги Актау - Аэропорт;



- перекресток 28А и 28 микрорайоны;



- автодорога №25, возле ресторана «Palazzo»;



- 28А микрорайон, от дома №10 по автодороге №25;



- 29А микрорайон, заправка Sinooil.

Для устранения последствий дождя привлечены сотрудники ТОО «Кала Жолдары», используются шесть мотопомп и две специальные техники (бойлеры).- Работы ведутся в плановом режиме, ситуация под контролем. По прогнозу, после 18.00 осадков не ожидается. В данной ситуации организация справляется. В случае ЧС будут привлечены на помощь другие коммунальные службы, - сообщили в пресс-службе организации.