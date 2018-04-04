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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 259

ТОО «Кала Жолдары»: Работы по откачке дождевой воды ведутся в плановом режиме

Сегодня, 4 апреля, в Актау после дождя в 17-ти точках города образовалось скопление дождевой воды. О проводимых работах по её откачке рассказали в пресс-службе ТОО «Кала Жолдары».

Фото пресс-службы организации
Для устранения последствий дождя привлечены сотрудники ТОО «Кала Жолдары», используются шесть мотопомп и две специальные техники (бойлеры).

- Работы ведутся в плановом режиме, ситуация под контролем. По прогнозу, после 18.00 осадков не ожидается. В данной ситуации организация справляется. В случае ЧС будут привлечены на помощь другие коммунальные службы, - сообщили в пресс-службе организации.

ТОО «Кала Жолдары»: Работы по откачке дождевой воды ведутся в плановом режиме


На данный момент работы по откачке дождевой воды ведутся в 17-ти точках:

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Комментарии ( 2 )

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Santa (Посетители) Сегодня, 16:50
Обратите внимание на фото, откачивают воду в новых микрорайонах. Ранее управленцы нашего города при каждом подтоплении ссылались на отсутствие ливневой канализации при проектировании г.Шевченко.
Что мешало сделать это в новых микрорайонах города?!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 16:45
Вот это да! На фото новые дороги новых микрорайонов.
А где же ливневые стоки? Почему при строительстве не были сооружены?
В этом случае на советскую проектировку и изменение климата уже отмазаться не получится.
Куда смотрел главный архитектор? В карман?
 
 

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