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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:56

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Команда из Актау победила на международном фестивале «ROBOLAND-2018»

Для Ивана Малюгина и Гордея Губанова, воспитанников клуба робототехники «Роботрек Актау», соревнования стали дебютом. О выступлении ребят рассказал Дмитрий Куричев, главный тренер клуба.

Победители соревнований. Фото предоставлено клубом «Роботрек Актау»
Клуб «Роботрек Актау» представили 13 воспитанников. Двое из них заняли первое место.

- Наш клуб «Роботрек Актау» представил команды в разных категориях. В одной из них наши ребята заняли первое место. Иван Малюгин и Гордей Губанов выступали первый раз и у них все удачно получилось. Они выступали в категории для продолжающих — это те, кто не первый год занимается робототехникой. Ребята выполнили все поставленные перед ними задачи, - рассказал Дмитрий Куричев.

Остальные воспитанники не смогли занять призовые места, но, как говорит главный тренер клуба «Роботрек Актау», получили колоссальный опыт.

- В этом году мы решили выступить в категориях, в которых не ограничен возраст, и участвовать могут даже студенты. Ребята сделали несколько ошибок, из-за которых не смогли занять призовые места, но со своей задачей справились, получили колоссальный опыт и увидели, как это все проводится, каких роботов делают другие. На следующий год они уже будут это учитывать, - рассказал Дмитрий Куричев.

Призерами общекомандного зачета стали: Карагандинская область, которая завоевала первое место, Акмолинская область – второе место, и Астана – третье место.

Международный фестиваль робототехники прошел в Караганде в четвертый раз. В нем приняли участие 637 команд, или 1483 участника.

- Фестиваль - это площадка для популяризации образовательной робототехники среди учащихся школ и колледжей. С 2018 года в его названии и содержании произошли изменения. Теперь это не только фестиваль робототехники, а также программирования и инновационных технологий. «ROBOLAND» - пока самый крупный робототехнический проект в республике, - сообщили организаторы.



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Команда из Актау стала победителем международного фестиваля роботехники «ROBOLAND 2018»


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