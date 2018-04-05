Команда из Актау победила на международном фестивале «ROBOLAND-2018»

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Клуб «Роботрек Актау» представили 13 воспитанников. Двое из них заняли первое место.- Наш клуб «Роботрек Актау» представил команды в разных категориях. В одной из них наши ребята заняли первое место. Иван Малюгин и Гордей Губанов выступали первый раз и у них все удачно получилось. Они выступали в категории для продолжающих — это те, кто не первый год занимается робототехникой. Ребята выполнили все поставленные перед ними задачи, - рассказал Дмитрий Куричев.Остальные воспитанники не смогли занять призовые места, но, как говорит главный тренер клуба «Роботрек Актау», получили колоссальный опыт.- В этом году мы решили выступить в категориях, в которых не ограничен возраст, и участвовать могут даже студенты. Ребята сделали несколько ошибок, из-за которых не смогли занять призовые места, но со своей задачей справились, получили колоссальный опыт и увидели, как это все проводится, каких роботов делают другие. На следующий год они уже будут это учитывать, - рассказал Дмитрий Куричев.Призерами общекомандного зачета стали: Карагандинская область, которая завоевала первое место, Акмолинская область – второе место, и Астана – третье место.Международный фестиваль робототехники прошел в Караганде в четвертый раз. В нем приняли участие 637 команд, или 1483 участника.- Фестиваль - это площадка для популяризации образовательной робототехники среди учащихся школ и колледжей. С 2018 года в его названии и содержании произошли изменения. Теперь это не только фестиваль робототехники, а также программирования и инновационных технологий. «ROBOLAND» - пока самый крупный робототехнический проект в республике, - сообщили организаторы.