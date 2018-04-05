Компания SCAT планирует открыть прямой авиарейс из Актау в Воронеж

- Мы запланировали открыть рейс в этом году, но сроки и даты еще не установлены. Как только рейс будет подтвержден, мы опубликуем информацию, - сказала Виктория Старожилова.
На официальном сайте международного аэропорта Воронежа сообщают, что с 31 мая 2018 года между аэропортами Актау и Воронежа будет налажено прямое авиасообщение.
Согласно опубликованной информации, перелеты будут выполняться в ночное время. Из Актау пассажиры будут вылетать по четвергам и субботам, а обратно из Воронежа - по пятницам и воскресеньям. Самолет - Bombardier CRJ-200.
Самолеты компании SCAT осуществляют рейсы из Актау в Ереван, Астрахань, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкалу, Баку, Москву и Стамбул.