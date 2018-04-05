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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 439

Компания SCAT планирует открыть прямой авиарейс из Актау в Воронеж

Воспользоваться услугами авиакомпании по новому направлению пассажиры смогут в этом году. Об этом сообщила Виктория Старожилова, начальник отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT».

Фото Kapital.kz
Точную дату запуска авиарейса в компании SCAT обещают озвучить позже.

- Мы запланировали открыть рейс в этом году, но сроки и даты еще не установлены. Как только рейс будет подтвержден, мы опубликуем информацию, - сказала Виктория Старожилова.

На официальном сайте международного аэропорта Воронежа сообщают, что с 31 мая 2018 года между аэропортами Актау и Воронежа будет налажено прямое авиасообщение.

Согласно опубликованной информации, перелеты будут выполняться в ночное время. Из Актау пассажиры будут вылетать по четвергам и субботам, а обратно из Воронежа - по пятницам и воскресеньям. Самолет - Bombardier CRJ-200.

Самолеты компании SCAT осуществляют рейсы из Актау в Ереван, Астрахань, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкалу, Баку, Москву и Стамбул.


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Комментарии ( 2 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:51
ДухLess,
И кому в Воронеж надо тоже хорошая новость и из ВОронежа тоже ))) applause
 
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  • Tatyana01
 Summer (Посетители) Сегодня, 13:22
цену бы еще озвучили
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Валерий_М
  • arelav_74
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:02
Хорошая новость! Тем, кому надо в Курск, Липецк, Старый Оскол, Белгород...

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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