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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 568

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Днём 6 апреля воздух прогреется до +11°С.

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 6 апреля, по данным rp5.kz, в Актау будет солнечно, возможна переменная облачность. Днём воздух прогреется до +11°С, ночью до +7°С. Ветер 2-4 м/с.

В субботу, 7 апреля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +12°С, ночью +8°С. Ветер 2-4 м/с.

В воскресенье, 8 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +14°С. Ветер 3-4 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, 6 апреля в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +11°С днём, ночью +9°С. Ветер 4-6 м/с.

В субботу, 7 апреля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +12°С, ночью +9°С. Ветер 6-7 м/с.

В воскресенье, 8 апреля, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +14°С днем, ночью +11°С. Ветер 4-6 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики





Видео можно скачать здесь.


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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 18:33
Удачное фото под названием трындец розовым скалам. angry
 
 

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