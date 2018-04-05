О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 7 апреля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +12°С, ночью +8°С. Ветер 2-4 м/с.
В воскресенье, 8 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +14°С. Ветер 3-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, 6 апреля в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +11°С днём, ночью +9°С. Ветер 4-6 м/с.
В субботу, 7 апреля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +12°С, ночью +9°С. Ветер 6-7 м/с.
В воскресенье, 8 апреля, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +14°С днем, ночью +11°С. Ветер 4-6 м/с.
Видео можно скачать здесь.