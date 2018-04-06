В профессии шоумена нет конкуренции: В Актау ведущие делились опытом работы

Фото предоставлено Алтаем Мекебаевым

Одной из целей мероприятия Showmen Aktau-2018 стало знакомство местных ведущих как начинающих, так и опытных. Участники форума обменялись опытом и поделились профессиональными советами и наработками.



- Цель семинара - повысить уровень местных ведущих мероприятий, культуру поведения на банкетах. Было очень много полезной информации, опытные ведущие делились своими «фишками», - сказал Айдар Каримбаев.



По словам Алтая Мекебаева, одного из участников форума, для ведущих провели мастер-классы, тренинги от режиссера и актеров театра, работников телевидения, представителей event-агентств.



- Спикеры делились своим опытом, давали советы. Многие участники познакомились поближе со своими коллегами по цеху. Кто-то присмотрел для себя напарника. Мы все делаем одно общее дело. Скажу лично от себя, что в нашей профессии нет конкурентов. Лично я всегда стараюсь придерживаться партнёрских отношений со всеми местными ведущими и делать «cross PR» (взаимные рекомендации клиентам, прим.автора). Как сказала режиссёр театра, заслуженный деятель искусства РК Гульсина Миргалиева, «работы в нашей стране хватит всем». Я очень рад, что в Актау прошло такое мероприятие, где на одной площадке в неформальной обстановке мы вместе с коллегами могли обсудить новые тренды той-бизнеса и различных мероприятий, поделиться своими мыслями, видениями, зарядиться энергией. Ведь мы хотим внедрить новую культуру, правильную манеру проведения и ведения торжеств, быть профессионалами своего дела, - рассказал Алтай Мекебаев.



Организаторы данного мероприятия, по словам Алтая Мекебаева, планируют в дальнейшем проводить подобные форумы в нашем городе.