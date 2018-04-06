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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 358

В профессии шоумена нет конкуренции: В Актау ведущие делились опытом работы

Специальными гостями и спикерами выступили известные шоумены Казахстана: Талгат Самбай (Алматы), Марат Алибаев(Алматы), Жахан Утаргалиев (Актобе), Куандык Досболат (Атырау), Венера Тлегенова (Атырау). Организовал мероприятие шоумен Айдар Каримбаев и event-агентство «Ак Бастау».

Фото предоставлено Алтаем Мекебаевым
Одной из целей мероприятия Showmen Aktau-2018 стало знакомство местных ведущих как начинающих, так и опытных. Участники форума обменялись опытом и поделились профессиональными советами и наработками.

- Цель семинара - повысить уровень местных ведущих мероприятий, культуру поведения на банкетах. Было очень много полезной информации, опытные ведущие делились своими «фишками», - сказал Айдар Каримбаев.

По словам Алтая Мекебаева, одного из участников форума, для ведущих провели мастер-классы, тренинги от режиссера и актеров театра, работников телевидения, представителей event-агентств.

- Спикеры делились своим опытом, давали советы. Многие участники познакомились поближе со своими коллегами по цеху. Кто-то присмотрел для себя напарника. Мы все делаем одно общее дело. Скажу лично от себя, что в нашей профессии нет конкурентов. Лично я всегда стараюсь придерживаться партнёрских отношений со всеми местными ведущими и делать «cross PR» (взаимные рекомендации клиентам, прим.автора). Как сказала режиссёр театра, заслуженный деятель искусства РК Гульсина Миргалиева, «работы в нашей стране хватит всем». Я очень рад, что в Актау прошло такое мероприятие, где на одной площадке в неформальной обстановке мы вместе с коллегами могли обсудить новые тренды той-бизнеса и различных мероприятий, поделиться своими мыслями, видениями, зарядиться энергией. Ведь мы хотим внедрить новую культуру, правильную манеру проведения и ведения торжеств, быть профессионалами своего дела, - рассказал Алтай Мекебаев.

Организаторы данного мероприятия, по словам Алтая Мекебаева, планируют в дальнейшем проводить подобные форумы в нашем городе.


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Комментарии ( 1 )

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 Тина (Посетители) Сегодня, 10:52
Ох боже, Арсена нет,как же так то?!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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