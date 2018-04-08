Для удаления опухолей в Мангистауском онкологическом диспансере планируют использовать высокочастотный ток

Операция в отделении. Фото автора из архива Lada.kz

Для специалистов диспансера, как рассказал Нурлан Джариев, проведут обучающие семинары и мастер-классы.



- Сейчас мы готовим врачей, чтобы метод нашел широкое применение в нашей области. Относительно новый метод радиочастотной абляции предназначен для удаления опухолей с помощью высокой температуры. В основе метода лежит эффект так называемого фрикционного нагрева живых тканей. Через ткань больного пропускаются высокочастотные радиоволны по специальному стержню, вокруг него образуется зона некроза тканей, как после глубокого ожога. Опухоль погибает, и ее сожженная ткань затем постепенно рассасывается, - прокомментировал Нурлан Джариев.



Лечение опухолей методом радиочастотной абляции проводится в следующих случаях:



- при раке печени;

- при метастазах в печени;

- при раке почек;

- при раке простаты;

- при опухолях костной системы и метастазах в кости;

- при различных локализациях рака, когда больному не может быть выполнена операция по состоянию здоровья;

- при локализации рака на слизистых оболочках полых органов в начальной стадии.



Согласно проведенных статистических исследований, число рецидивов рака после такого удаления не превышает 10%, а после хирургического удаления оно достигает от 20 до 30%. В большинстве случаев, как говорят специалисты, послеоперационный период проходит без осложнений.