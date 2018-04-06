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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 356

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 7 и 8 апреля.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
Экскурсия к горе Шеркала


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 7 апреля приглашает жителей Актау на экскурсию к горе Шеркала. В ходе экскурсии вы побываете в местах, где пролегал Великий Шелковый путь. Но самое главное - за каждым изгибом, за новым поворотом нам откроются удивительные виды уникального ландшафта Мангистау. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 8 апреля, в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812. 

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в субботу, 7 апреля, приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на мастер-классы, которые пройдут в выходные дни. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.

Мастер-класс для детей в семейном центре Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», третий этаж. Вход платный.
Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 6107.

Конкурс караоке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Развлекательный центр «Адмирал» приглашает любителей и профессионалов участвовать в караоке-конкурсе! Оставьте заявку по телефону: 8 707 428 1601 и запишитесь на кастинг, который будет проходить каждую субботу апреля. Программа кастинга произвольная, но костюм, бэк-вокал и танцы приветствуются. Полуфинал пройдет 30 апреля. Финалисты будут определены при помощи жребия. Участники, которые пройдут в финал, должны будут точь-в-точь исполнить песню известного артиста. Финал состоится 1 мая. Не упусти свой шанс выиграть 100 000 тенге.

Для любителей кино

В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Гоголь. Вий»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Загадочный тёмный Всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование, но чем ближе он подходит к тайне злодея, тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, то начинает сомневаться в себе: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём им предстоит провести три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь к встрече с самым жутким порождением нечистой силы — Вием.

«Амре»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм повествует о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаеве. Именно Кашаубаев впервые представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках «ЭКСПО-1925» в Париже. Там 36-летний певец, как артист делегации СССР, произвел фурор и завоевал серебряную медаль.
В фильме также рассказывается о том, как встретились тенор и политический деятель Мустафа Чокай, и как Амре познакомился со знаменитым джазовым пианистом Джорджем Гершвином. После триумфа на международной сцене, по возвращению на родину, казахскому артисту предстояло пройти много испытаний.

«Жена - не стена»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Комедийная история разворачивается вокруг одной семьи. Отношения между супругами постепенно остывают, и однажды жена узнает, что муж завел интрижку на стороне. Как многие женщины, она хочет закатить скандал и высказать супругу все в лицо, но лучшая подруга уговаривает ее этого не делать, а поступить мудро: найти эту любовницу и аккуратно от нее избавиться. Таким образом начинается операция по устранению соперницы.

«Операция «Шаровая молния»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения.

«Сотка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм рассказывает историю о молодом работнике супермаркета Леопольде Барановском. Парень ошибочно становится владельцем пиджака, в кармане которого никогда не заканчиваются стодолларовые купюры. Жизнь парня становится ярче лондонского салюта в новогоднюю ночь: рестораны, бутики, дорогие автомобили и встреча с первой любовью. Леопольд думал, что так будет продолжаться бесконечно, пока поиском пиджака не занялись его настоящие хозяева.

«Жажда смерти»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

«Селфи из ада»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Её странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть, слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 2 )

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ДухLess (Посетители) Сегодня, 19:31
Satuk
Они вернутся bokali
Я на это очень надеюсь...

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • nadiuna
  • ДухLess
  • мунайши73
 Satuk (Посетители) Сегодня, 18:36
Основной костяк выбыл по причине авторизации,теперь без вариантов пьём сам на сам. lol Без швейка,альбатроса,местного.Остался один куня и тот походу или трезвенник или язвенник. rofl
 
 

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