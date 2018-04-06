Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Экскурсия к горе Шеркала

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café

Мастер-класс для детей в семейном центре Kinder Land

Конкурс караоке

«Гоголь. Вий»

«Амре»

«Жена - не стена»

«Операция «Шаровая молния»

«Сотка»

«Жажда смерти»

«Селфи из ада»

Aktau City Tour 7 апреля приглашает жителей Актау на экскурсию к горе Шеркала. В ходе экскурсии вы побываете в местах, где пролегал Великий Шелковый путь. Но самое главное - за каждым изгибом, за новым поворотом нам откроются удивительные виды уникального ландшафта Мангистау. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В воскресенье, 8 апреля, в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Семейный центр «Апельсинка» в субботу, 7 апреля, приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на мастер-классы, которые пройдут в выходные дни. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», третий этаж. Вход платный.Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 6107.Развлекательный центр «Адмирал» приглашает любителей и профессионалов участвовать в караоке-конкурсе! Оставьте заявку по телефону: 8 707 428 1601 и запишитесь на кастинг, который будет проходить каждую субботу апреля. Программа кастинга произвольная, но костюм, бэк-вокал и танцы приветствуются. Полуфинал пройдет 30 апреля. Финалисты будут определены при помощи жребия. Участники, которые пройдут в финал, должны будут точь-в-точь исполнить песню известного артиста. Финал состоится 1 мая. Не упусти свой шанс выиграть 100 000 тенге.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Загадочный тёмный Всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование, но чем ближе он подходит к тайне злодея, тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, то начинает сомневаться в себе: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём им предстоит провести три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь к встрече с самым жутким порождением нечистой силы — Вием.Фильм повествует о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаеве. 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Таким образом начинается операция по устранению соперницы.В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения.Фильм рассказывает историю о молодом работнике супермаркета Леопольде Барановском. Парень ошибочно становится владельцем пиджака, в кармане которого никогда не заканчиваются стодолларовые купюры. Жизнь парня становится ярче лондонского салюта в новогоднюю ночь: рестораны, бутики, дорогие автомобили и встреча с первой любовью. Леопольд думал, что так будет продолжаться бесконечно, пока поиском пиджака не занялись его настоящие хозяева.Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Её странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть, слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.