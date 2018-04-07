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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 200

Почти 13 тысяч новых автомобилей зарегистрировали в Мангистау за первый квартал 2018 года

Об этом сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области с начала 2018 года зарегистрировано 12 909 транспортных средств. В это число вошли впервые и повторно зарегистрированные автомобили.

В марте 2018 года органами МВД в Казахстане на учет поставлено 91 160 автомобилей, что на 3,2 процента больше, чем в феврале. Всего по итогам первого квартала 2018 года в стране зарегистрировано 259 810 авто, на 18,4 процента больше чем за три месяца 2017 года - абсолютный рекорд за последние три года. На вторичную регистрацию в первом квартале приходится 243 161 автомобиль, это 93,6 процента от общего числа регистраций.

Лидером по числу зарегистрированных авто стала Южно-Казахстанская область (39 607 единицы).

Самыми популярными среди казахстанцев марками стали Toyota, Lada (ВАЗ), Mercedes-Benz и Volkswagen.

Почти 13 тысяч новых автомобилей зарегистрировали в Мангистау за первый квартал 2018 года


Напомним, в Мангистауской области в феврале зарегистрировано 4 426 автомобилей.


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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 14:56
13 тысяч новых автомобилей зарегистрировали в Мангистау за первый квартал 2018 года
 13 тысяч кредитов или 11 тысяч как минимум. uhmylka
 
 

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