Почти 13 тысяч новых автомобилей зарегистрировали в Мангистау за первый квартал 2018 года

В марте 2018 года органами МВД в Казахстане на учет поставлено 91 160 автомобилей, что на 3,2 процента больше, чем в феврале. Всего по итогам первого квартала 2018 года в стране зарегистрировано 259 810 авто, на 18,4 процента больше чем за три месяца 2017 года - абсолютный рекорд за последние три года. На вторичную регистрацию в первом квартале приходится 243 161 автомобиль, это 93,6 процента от общего числа регистраций.
Лидером по числу зарегистрированных авто стала Южно-Казахстанская область (39 607 единицы).
Самыми популярными среди казахстанцев марками стали Toyota, Lada (ВАЗ), Mercedes-Benz и Volkswagen.
Напомним, в Мангистауской области в феврале зарегистрировано 4 426 автомобилей.