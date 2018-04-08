Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек

Помимо этого на место явились несколько работников медицинского центра катастроф.
По легенде учений, при возникновении «пожара» в комплексе находились 150 воспитанников и 50 работников культурного центра. За считанные минуты людей эвакуировали в безопасную зону.
Специально организованное мероприятие прошло по инициативе руководства КДК и при поддержке городской администрации.
Целью учебно-тренировочного занятия - определить уровень пожарной безопасности в местах большого количества сбора людей и обеспечение готовности персонала комплекса к экстремальным ситуациям.
Мероприятие прошло под наблюдением Хаяма Амирбекова, исполняющего обязанности руководителя отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.