Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек

8 апреля в досуговый центр прибыли 60 огнеборцев на 11 спецсредствах пожаротушения.Помимо этого на место явились несколько работников медицинского центра катастроф.По легенде учений, при возникновении «пожара» в комплексе находились 150 воспитанников и 50 работников культурного центра. За считанные минуты людей эвакуировали в безопасную зону.Специально организованное мероприятие прошло по инициативе руководства КДК и при поддержке городской администрации.Целью учебно-тренировочного занятия - определить уровень пожарной безопасности в местах большого количества сбора людей и обеспечение готовности персонала комплекса к экстремальным ситуациям.Мероприятие прошло под наблюдением Хаяма Амирбекова, исполняющего обязанности руководителя отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.