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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 105

Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек

Причина эвакуации воспитанников и персонала — «пожар» в большом зрительном зале. Об этом сообщила пресс-секретарь КДК имени Абая.

Фото предоставили в пресс-службе КДК имени Абая
8 апреля в досуговый центр прибыли 60 огнеборцев на 11 спецсредствах пожаротушения.

Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек


Помимо этого на место явились несколько работников медицинского центра катастроф.

Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек


По легенде учений, при возникновении «пожара» в комплексе находились 150 воспитанников и 50 работников культурного центра. За считанные минуты людей эвакуировали в безопасную зону.

Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек


Специально организованное мероприятие прошло по инициативе руководства КДК и при поддержке городской администрации.

Целью учебно-тренировочного занятия - определить уровень пожарной безопасности в местах большого количества сбора людей и обеспечение готовности персонала комплекса к экстремальным ситуациям.

Учебная тревога: Из КДК имени Абая в Актау эвакуировали 200 человек


Мероприятие прошло под наблюдением Хаяма Амирбекова, исполняющего обязанности руководителя отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.


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