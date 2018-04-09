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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 852

Необычные роды: Рыбоводы Актау показали процесс «дойки» стерляди

Особенностью операции стало то, что для получения икры рыбе не вспарывали брюхо, и самка осталась жива. Процесс «дойки» показали рыбоводы отеля Caspian Riviera.

Фото Рашида Исмагилова
Рыбоводы получили 100 граммов икры. После завершения процесса, который проходит с хирургической точностью, живую рыбу отпустили в бассейн.

Следующую порцию икры специалисты планируют получить через три года.


Видео можно скачать здесь


- Новость звучит немного странно, ведь в нашем понимании в отеле принимают постояльцев, а не роды у рыб. Но в Caspian Riviera расположен самый большой в СНГ аквариум, где содержится рыба осетровых пород. Рыбоводы отеля пытаются освоить полный цикл выращивания, чтобы выросшая в хозяйстве рыба могла давать потомство. На сегодняшний момент наши специалисты находятся всего в одном шаге от этой цели, - рассказала Антонина Козлова, менеджер по маркетингу.

Процесс размножения осетровых, по словам Антонины Козловой, сложно воспроизвести в неволе.

- Рыба, у которой сегодня получили икру, выросла из икры, полученной и оплодотворенной в Германии, но инкубированной (доведенной до вылупления личинок) в отеле. Для того, чтобы замкнуть цикл, рыбоводам предстоит освоить процесс оплодотворения икры. Полученной сегодня икры для этого не хватит, предстоит еще много работы по повышению эффективности процесса, но цель не за горами. Не так давно мы уже «сдаивали» икру у сибирского осетра, которого для этого необходимо растить пять лет. В хозяйстве отеля есть и другие виды осетровых, есть и такая сложная в выращивании рыба, как белуга, которую нужно содержать целых 10 лет, чтобы получить икру, - говорит Антонина Козлова.

Специалисты отеля отметили, что главной задачей для них является сохранение биоресурсов.

- Caspian Riviera планирует в 2020 году выпустить в море подрощенную молодь осетровых, чего пока не делает ни один рыбозавод, - сказала Антонина Козлова.

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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:22
Caspian Riviera молодцы! Тоня привет!!!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:02
Keremet maqala. Osyndai qyiyn ondiristi ozimizde damytqanga ne jetsin. Kop raqmet!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Caspian Riviera
  • кукла
  • interes25
 dop (Посетители) Сегодня, 11:36
Молодцы, так держать!Успехов в добром деле
 
 

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