Необычные роды: Рыбоводы Актау показали процесс «дойки» стерляди

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Стерлядь считается самой мелкой в семействе осетровых: средняя длина рыбы - 60 сантиметров, максимальная - до 120 сантиметров. Средний вес - до двух кг, но встречаются особи весом до 15 кг. От других осетровых ее отличает длина носа и сомкнутые спинные щитки. Окраска рыбы - от бурого на спине до белого на брюшке, но она может меняться, в зависимости от места обитания. Стерлядь живет в пресных водах, максимальный возраст - до 25 лет. Питается она обычно донными беспозвоночными, но не отказывается и от икры других рыб. Стерлядь нерестится в мае-июне, откладывая икру на твердый, галечный грунт. Плодовитость - от четырех до 140 тысяч икринок. В природе стерлядь скрещивается с осетром и севрюгой, эта помесь известна под названием осетровый и севрюжий шипы.

Рыбоводы получили 100 граммов икры. После завершения процесса, который проходит с хирургической точностью, живую рыбу отпустили в бассейн.Следующую порцию икры специалисты планируют получить через три года.- Новость звучит немного странно, ведь в нашем понимании в отеле принимают постояльцев, а не роды у рыб. Но в Caspian Riviera расположен самый большой в СНГ аквариум, где содержится рыба осетровых пород. Рыбоводы отеля пытаются освоить полный цикл выращивания, чтобы выросшая в хозяйстве рыба могла давать потомство. На сегодняшний момент наши специалисты находятся всего в одном шаге от этой цели, - рассказала Антонина Козлова, менеджер по маркетингу.Процесс размножения осетровых, по словам Антонины Козловой, сложно воспроизвести в неволе.- Рыба, у которой сегодня получили икру, выросла из икры, полученной и оплодотворенной в Германии, но инкубированной (доведенной до вылупления личинок) в отеле. Для того, чтобы замкнуть цикл, рыбоводам предстоит освоить процесс оплодотворения икры. Полученной сегодня икры для этого не хватит, предстоит еще много работы по повышению эффективности процесса, но цель не за горами. Не так давно мы уже «сдаивали» икру у сибирского осетра, которого для этого необходимо растить пять лет. В хозяйстве отеля есть и другие виды осетровых, есть и такая сложная в выращивании рыба, как белуга, которую нужно содержать целых 10 лет, чтобы получить икру, - говорит Антонина Козлова.Специалисты отеля отметили, что главной задачей для них является сохранение биоресурсов.- Caspian Riviera планирует в 2020 году выпустить в море подрощенную молодь осетровых, чего пока не делает ни один рыбозавод, - сказала Антонина Козлова.