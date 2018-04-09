Необычные роды: Рыбоводы Актау показали процесс «дойки» стерляди

Следующую порцию икры специалисты планируют получить через три года.
- Новость звучит немного странно, ведь в нашем понимании в отеле принимают постояльцев, а не роды у рыб. Но в Caspian Riviera расположен самый большой в СНГ аквариум, где содержится рыба осетровых пород. Рыбоводы отеля пытаются освоить полный цикл выращивания, чтобы выросшая в хозяйстве рыба могла давать потомство. На сегодняшний момент наши специалисты находятся всего в одном шаге от этой цели, - рассказала Антонина Козлова, менеджер по маркетингу.
Процесс размножения осетровых, по словам Антонины Козловой, сложно воспроизвести в неволе.
- Рыба, у которой сегодня получили икру, выросла из икры, полученной и оплодотворенной в Германии, но инкубированной (доведенной до вылупления личинок) в отеле. Для того, чтобы замкнуть цикл, рыбоводам предстоит освоить процесс оплодотворения икры. Полученной сегодня икры для этого не хватит, предстоит еще много работы по повышению эффективности процесса, но цель не за горами. Не так давно мы уже «сдаивали» икру у сибирского осетра, которого для этого необходимо растить пять лет. В хозяйстве отеля есть и другие виды осетровых, есть и такая сложная в выращивании рыба, как белуга, которую нужно содержать целых 10 лет, чтобы получить икру, - говорит Антонина Козлова.
Специалисты отеля отметили, что главной задачей для них является сохранение биоресурсов.
- Caspian Riviera планирует в 2020 году выпустить в море подрощенную молодь осетровых, чего пока не делает ни один рыбозавод, - сказала Антонина Козлова.
Для справки: