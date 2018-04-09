Стоимость мяса в Актау подсчитали аналитики

Самая высокая стоимость одного кг говядины и баранины зафиксирована в Астане — 1666 и 1720 тенге соответственно.
Самая дорогая свинина, по данным Energyprom.kz, продавалась в Жезказгане — 1463 тенге за один кг.
Самая высокая в Казахстане стоимость одного кг конины зафиксирована в Караганде — 1841 тенге.
В Атырау, по данным аналитического портала, самые дорогие куры — по 890 тенге за один кг.
В Казахстане среднюю стоимость одного кг говядины оценили в 1481 тенге. Баранины — 1390 тенге, свинины — 1254 тенге, конины — 1620 тенге, курицы — 745 тенге за один кг.
Лидерами производства мясной продукции стали Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области.