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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 575

Стоимость мяса в Актау подсчитали аналитики

Данные о средних ценах за март опубликовал портал Energyprom.kz.

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Средняя цена одного кг говядины в Актау составила 1539 тенге, свинины — 1356 тенге, баранины — 1476 тенге, конины — 1650 тенге, курицы — 773 тенге за один кг, сообщает Energyprom.kz.

Стоимость мяса в Актау подсчитали аналитики


Самая высокая стоимость одного кг говядины и баранины зафиксирована в Астане — 1666 и 1720 тенге соответственно.

Самая дорогая свинина, по данным Energyprom.kz, продавалась в Жезказгане — 1463 тенге за один кг.

Самая высокая в Казахстане стоимость одного кг конины зафиксирована в Караганде — 1841 тенге.

В Атырау, по данным аналитического портала, самые дорогие куры — по 890 тенге за один кг.

В Казахстане среднюю стоимость одного кг говядины оценили в 1481 тенге. Баранины — 1390 тенге, свинины — 1254 тенге, конины — 1620 тенге, курицы — 745 тенге за один кг.

Лидерами производства мясной продукции стали Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:58
Yet qymbat yekeni ras. Janarmai qymbattagan son, yettin quny tuspeitini anyq!
 
 

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