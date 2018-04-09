Погоду без осадков обещают синоптики в Актау

В среду, 11 апреля, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днем составит +17°С, ночью +11°С. Ветер 8-11 м/с.
В четверг, 12 апреля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Воздух прогреется до +12°С. Ветер 4-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, 10 апреля в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +16°С днём, ночью +14°С. Ветер 9-11 м/с.
В среду, 11 апреля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +13°С. Ветер 15-16 м/с.
В четверг, 12 апреля, синоптики прогнозируют в Актау пасмурную погоду. Температура воздуха составит +12°С днем, ночью +11°С. Ветер 8-11 м/с.
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