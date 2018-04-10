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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 05:10

Просмотров: 1058

В Актау на три дня отключат горячую воду

Горячей воды не будет с 11 по 13 апреля с 08:00 до 18:00 соответственно. На 12 апреля запланированы испытания тепловых сетей города на расчетную температуру теплоносителя, которые проведет ТОО «МАЭК-Казатомпром» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото из архива Lada.kz
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что расчетная температура на выходе - 130°С.

- Температура воды в присоединённых системах отопления не должна превышать расчетного значения 95°С при исправных тепловых узлах на вводах в дома, - прокомментировали в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

На время испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

• отопительные системы детских и лечебных учреждений;
• системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
• системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными, по сравнению с расчетными, коэффициентами смешения;
• отопительные системы с непосредственной (без смесительных устройств) схемой присоединения;
• калориферные установки.

Телефоны обслуживающий компаний и КСК Актау:

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Комментарии ( 4 )

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Гайни (Посетители) Сегодня, 09:02
замечательно.
 
-1
  • leo529
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  • zhanino
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 Satuk (Посетители) Сегодня, 08:47
Цитата: kazakhstan
Че там мутят МАЭК

Считай отключат на всё лето.как всегда.
 
-1
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  • Satuk
  • zhanino
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 08:29
Раньше вроде писали что все эти рассылки вранье , а теперь подтвердили официально? Че там мутят МАЭК..
 
-2
  • .
  • Stalker
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:28
Suga tusip alu kerek yeken))
 
 

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