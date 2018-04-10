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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:42

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В марте жители Мангистау совершили 716 сделок с недвижимостью

За месяц число сделок по купле-продаже жилья снизилось на 15%. За год — выросло на 9,3%. Об этом сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Жители региона совершили 167 операций по купле-продаже жилых домов и 549 сделок с квартирами.

Лидером по числу сделок с недвижимостью стала Астана. Жители столицы совершили 79 операций по купле-продаже жилых домов и 2595 сделок с квартирами. За месяц число сделок снизилось на 3,8%, за год — на 16%.

В марте в Казахстане совершено 16 764 сделки по купле-продаже жилья. Из них 4528 — с жилыми домами и 12 236 операций с квартирами. За месяц число сделок снизилось на 5,6%. За год — на 4,6%.

Наименьшее число сделок по купле-продаже жилья совершили в марте жители Кызылординской области. В регионе совершено 168 сделок с жилыми домами и 184 — с квартирами. За месяц число операций выросло на 12,8%. За год — на 4,8%.

Самый резкий рост числа сделок с недвижимостью зарегистрирован в Жамбылской области (+23,3%). Самый резкий спад — в Актюбинской области (-41,8%).

В марте жители Мангистау совершили 716 сделок с недвижимостью


Напомним, в феврале жители Мангистауской области совершили 842 сделки по купле-продаже жилья.

По темпам ввода жилья в эксплуатацию Мангистауская область обогнала Алматы. В Мангистау за два месяца 2018 года введено в эксплуатацию 255,9 тысяч м² жилья.

Лидером по темпам строительства остается Астана. В столице введено в эксплуатацию 599,2 тысяч м² жилья.


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