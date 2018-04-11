«Угон» торговой тележки в Актау сняли на видео

Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau) 10 Апр 2018 в 12:49 PDT

Инцидент произошел в гипермаркете «Дина». Двое мужчин вывезли тележку за пределы магазина и прилегающей парковки.Пользователи предположили в комментариях, что «угонщики» везут продукты домой, а позже вернут тележку в магазин. Другие комментаторы предлагают администрации гипермаркета обратиться в полицию.