«Угон» торговой тележки в Актау сняли на видео

Пользователи предположили в комментариях, что «угонщики» везут продукты домой, а позже вернут тележку в магазин. Другие комментаторы предлагают администрации гипермаркета обратиться в полицию.
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Среда, 11 Апреля
+12...+15
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.