В 107 пробах реализуемых в Мангистау товаров эпидемиологи выявили несоответствие ряду требований

_фото автора из архива Lada.kz

В I квартале закуп произведен более чем в 25 объектах торговли. Закуплено и исследовано 1687 образцов пищевой продукции и товаров промышленной группы на сумму более 1 600 000 тенге.



Контролем охвачены молочные продукты, мясная, масложировая и рыбная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия, мукомольная, макаронная продукция, продукты детского питания, специализированная пищевая продукция, БАДы, соковая продукция, безалкогольные и алкогольные напитки, фрукты и овощи, питьевая вода и непищевая продукция.



- Из общего количества отобранных 1563 образцов пищевой продукции в 7,4% образцах выявлены бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонелла. Не соответствовали требованиям по показателям массовой доли жира и белка 13,8% пищевой продукции. Отсутствие даты изготовления, срока годности, наименования и местонахождения изготовителя, наименование пищевой продукции на государственном языке зарегистрировано в 85,1% товаров. В основном нарушения выявлены в пищевой продукции производителей государств - членов ЕАЭС - 51,6%, отечественных производителей - 40%. Стоит отметить, что в результате проводимой работы наблюдается снижение количества продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов: если в I квартале 2017 года несоответствия были зафиксированы в 14,7% исследованной продукции, то за аналогичный период текущего года - 6,01%, - прокомментировала Жарасхан Саламатова.



Из товаров народного потребления контролем охвачены детские игрушки и продукция, предназначенная для детей и подростков, парфюмерно-косметическая продукция, товары легкой промышленности, средства личной гигиены, бытовая химия, материалы, контактирующие с пищевой продукцией.



- К примеру, проведены лабораторные исследования 20 проб детских игрушек из торговых точек Актау. Из них восемь игрушек китайского производства, т.е. 40%, не соответствовали требованиям. В том числе обнаружен стирол в игрушке «Обучающий набор с магнитами «Мазари». Основная доля детских игрушек в нашу область завозится из Китая, Российской Федерации и Узбекистана. В I квартале в области снято с реализации 41,89 кг детских игрушек на сумму 223 933 тенге. По выявленным несоответствиям на основании результатов лабораторных исследований проведено девять внеплановых проверок, выдано 10 предписаний, наложено четыре штрафа на сумму 96 200 тенге, - отметила руководитель отдела департамента.



Что такое сульфитредуцирующие клостридии?

Это анаэробные, грамположительные, спорообразующие палочки. Широко распространены в окружающей среде, часто обнаруживаются в кишечнике человека, многих домашних и диких животных. Споры сохраняются в почве, донных осадках в районах, подверженных фекальному загрязнению. Споры термоустойчивы и сохраняют жизнеспособность при обычном приготовлении пищи. Некоторые штаммы выдерживают кипячение (100°C) в течение 1 часа. Большинство случаев бактериального отравления связаны с нарушением температурного режима при приготовлении пищи. Небольшая часть бактерий часто присутствуют в готовой пище. Размножение бактерий при хранении готовых продуктов может создавать угрозу пищевого отравления. Обычно бактерии хорошо растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, таких как бобовые, мясные продукты, густые супы и соусы. Характеризуется интенсивными спазмами желудка и диареей. Симптомы проявляются спустя 8-22 часов после употребления продуктов, содержащих большое количество бактерий.



Чем опасна сальмонелла?

Среди болезнетворных бактерий, которые поражают пищеварительную систему человека, часто встречается сальмонелла. Сальмонелла способна к размножению в мясе, даже если оно хранится в холодильнике при низкой температуре. Является возбудителем таких патологий, как брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез. Особенно опасна патология для детей до 1 года жизни.

Меры профилактики:

1. Необходимо купировать источники инфекции.

2. Употреблять продукты, прошедшие тщательную термическую обработку.

3. Поддерживать иммунитет.

4. Соблюдать все гигиенические правила.

При выявлении малейших признаков инфицирования следует срочно обратиться к доктору за помощью.