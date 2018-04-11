Врачи Медицинского центра Управления делами Президента проконсультируют пациентов в Актау

Мангистауская областная больница. Фото автора

Жителей области проконсультируют врачи центра: оториноларинголог Т.Аженов, кардиохирург Т.Жакиев, ангиохирург Н.Елюбаев, аритмолог Р.Камиев, уролог Е.Енсебаев и травматолог Б.Искаков.



- Прием желающих получить консультацию специалистов центра пройдет в профильных отделениях больницы. Помощь специалистами оказывается в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписанного между Медицинским центом Управления делами Президента и акиматом Мангистауской области, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.



Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан была открыта в Астане в 1997 году. В структуре больницы функционируют более 40 лечебно-диагностических отделений.



Консультации пройдут 12 и 13 апреля с 10:00 часов. Как сказали сами специалисты центра, в зависимости от наплыва желающих прием возможен до позднего вечера.

При себе иметь медицинскую карту и удостоверение личности.