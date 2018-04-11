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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 276

Врачи Медицинского центра Управления делами Президента проконсультируют пациентов в Актау

В Мангистауской областной больнице (МОБ) пройдут выездные консультации специалистов больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК. Приемы бесплатные. Об этом проинформировал Мухамеджан Нургазиев, исполняющий обязанности директора МОБ.

Мангистауская областная больница. Фото автора
Жителей области проконсультируют врачи центра: оториноларинголог Т.Аженов, кардиохирург Т.Жакиев, ангиохирург Н.Елюбаев, аритмолог Р.Камиев, уролог Е.Енсебаев и травматолог Б.Искаков.

- Прием желающих получить консультацию специалистов центра пройдет в профильных отделениях больницы. Помощь специалистами оказывается в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписанного между Медицинским центом Управления делами Президента и акиматом Мангистауской области, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.

Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан была открыта в Астане в 1997 году. В структуре больницы функционируют более 40 лечебно-диагностических отделений.

Консультации пройдут 12 и 13 апреля с 10:00 часов. Как сказали сами специалисты центра, в зависимости от наплыва желающих прием возможен до позднего вечера.
При себе иметь медицинскую карту и удостоверение личности.


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