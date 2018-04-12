Сегодня отмечается День космонавтики

«Он сказал: «Поехали!» и взмахнул рукой…». Именно так 57 лет назад началась эра космонавтики и человек впервые полетел в космос.Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. Этот великий полет имел продолжительность в 108 минут. После пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельс.Космодром Байконур стал главной гаванью, откуда уходили в космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли.Как праздник, День космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.Однако нельзя забывать и о вкладе казахстанцев в освоение космоса. Казахстанцы могут гордиться своими героями космонавтики, которые были удостоены высоких званий и государственных наград.Всего на орбите побывали трое казахов - Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.Токтар Аубакиров – космонавт СССР, первый космонавт казахской национальности. Генерал-майор ВВС Казахстана, Народный герой Казахстана, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР.2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с Александром Волковым (командир экипажа при старте) и австрийским космонавтом Францем Фибеком в качестве космонавта – исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». Продолжительность пребывания в космосе составила семь дней 22 часа 13 минут. 10 октября 1991 года возвратился на Землю вместе с Анатолием Арцебарским (командир при посадке) и австрийским космонавтом Францем Фибеком на борту космического корабля «Союз ТМ-12».Талгат Мусабаев был удостоен 15 наград и звания «Народный герой», летчик-космонавт Казахстана. Попал в книгу рекордов Гиннесса. Он провел целые сутки в открытом космосе.С 22 октября 1991 года – космонавт-испытатель первой группы. С 9 июля 1999 года – командир группы, инструктор-космонавт-испытатель. Неоднократно входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ». Общая продолжительность пребывания Мусабаева в космосе – 341 день девять часов 48 минут 41 секунда.Айдын Аимбетов – казахский космонавт, первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полет в космос, 545-й космонавт мира. Народный герой Казахстана (2015), полковник ВВС Казахстана.Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции (МКС). Являлся членом экспедиции посещения ЭП-18 на МКС. Вернулся на Землю на ТПК «Союз ТМА-16М». Продолжительность полета составила девять суток 20 часов 13 минут 51 секунду.Ежегодно с космодрома Байконур осуществляется более 20 пусков ракет, выводящих на орбиту Земли спутники, грузы для МКС и космонавтов.