В Мангистау увеличилось количество кожных инфекционных заболеваний

Прием ведет врач-дерматолог. Фото автора из архива Lada.kz

По словам Татьяны Лавровой, неблагоприятная ситуация с кожными инфекционными заболеваниями складывается в Мунайлинском районе и Актау.



- В Мунайлы число заболевших составило 18 человек. В Актау инфекция обнаружена у 11 жителей, в прошлом году было зафиксировано вдвое меньше случаев. Ни одного факта заболеваемости не было зарегистрировано в Мангистауском районе. Из 35 зафиксированных случаев дерматофитией 19 – это дети до 14 лет, трое – подростки. Причем выявляются по три-четыре члена одной семьи, имеющих бытовой контакт. Распространению процесса в семье способствует некачественное и несвоевременное лечение. Проявляется заболевание на гладкой коже и в волосистой части головы, когда очагами выпадают волосы, - отметила Татьяна Лаврова.



Из года в год, как заметила исполняющая обязанности главного врача, имеют стабильную тенденцию роста дерматозы (псориаз, пузырчатка, атопический дерматит, витилиго, алопеция), для которых характерно хроническое рецидивирующее течение заболевания, нередко приводящее к инвалидности.



- В результате исследования пациентов мы определили значимую связь между характером и течением кожной патологии и такими факторами, как наличие наследственной и аллергологической предрасположенности, сопутствующих хронических заболеваний, контакт с производственными вредными факторами, эмоциональные нагрузки, вредные привычки, - говорит врач.



Что такое дерматофития?

Дерматофития - это инфекционные заболевания, вызываемые дерматофитами. Всего известно 43 вида дерматофитов. Обычно дерматофиты заражают волосы, роговой слой эпидермиса, ногти. Там они активно размножаются, растут. Специалистами, с учетом локализации грибка, выделены такие подвиды дерматофитии:

- Стоп

- Кистей

- Лица

- Паховой

- Ногтей

- Туловища



Профилактика заболевания

- Соблюдение сухости, чистоты кожи.

- Не пользоваться предметами сомнительной чистоты (в спортзале, бассейне).

- Следить за чистотой нижнего белья, одежды.

- После проведения водных процедур протирать ноги насухо.

- Пользоваться лишь своими предметами личного пользования.

- Проводить обработку кожи после посещений тренажерных залов, бассейнов, бань.

- Следить за здоровьем домашних питомцев (при подозрении на лишай, обращайтесь к ветеринару).

- Ходить на пляже, в общественных местах в тапочках.



Мангистауский кожно-венерологический диспансер находится по адресу: Актау, 3 мкр., здание №26.

Телефон регистратуры: 50-04-22.

Время работы: с 8:00 часов до 18:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 13:00 часов.