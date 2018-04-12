В Мангистау увеличилось количество кожных инфекционных заболеваний

- В Мунайлы число заболевших составило 18 человек. В Актау инфекция обнаружена у 11 жителей, в прошлом году было зафиксировано вдвое меньше случаев. Ни одного факта заболеваемости не было зарегистрировано в Мангистауском районе. Из 35 зафиксированных случаев дерматофитией 19 – это дети до 14 лет, трое – подростки. Причем выявляются по три-четыре члена одной семьи, имеющих бытовой контакт. Распространению процесса в семье способствует некачественное и несвоевременное лечение. Проявляется заболевание на гладкой коже и в волосистой части головы, когда очагами выпадают волосы, - отметила Татьяна Лаврова.
Из года в год, как заметила исполняющая обязанности главного врача, имеют стабильную тенденцию роста дерматозы (псориаз, пузырчатка, атопический дерматит, витилиго, алопеция), для которых характерно хроническое рецидивирующее течение заболевания, нередко приводящее к инвалидности.
- В результате исследования пациентов мы определили значимую связь между характером и течением кожной патологии и такими факторами, как наличие наследственной и аллергологической предрасположенности, сопутствующих хронических заболеваний, контакт с производственными вредными факторами, эмоциональные нагрузки, вредные привычки, - говорит врач.
Что такое дерматофития?
Дерматофития - это инфекционные заболевания, вызываемые дерматофитами. Всего известно 43 вида дерматофитов. Обычно дерматофиты заражают волосы, роговой слой эпидермиса, ногти. Там они активно размножаются, растут. Специалистами, с учетом локализации грибка, выделены такие подвиды дерматофитии:
- Стоп
- Кистей
- Лица
- Паховой
- Ногтей
- Туловища
Профилактика заболевания
- Соблюдение сухости, чистоты кожи.
- Не пользоваться предметами сомнительной чистоты (в спортзале, бассейне).
- Следить за чистотой нижнего белья, одежды.
- После проведения водных процедур протирать ноги насухо.
- Пользоваться лишь своими предметами личного пользования.
- Проводить обработку кожи после посещений тренажерных залов, бассейнов, бань.
- Следить за здоровьем домашних питомцев (при подозрении на лишай, обращайтесь к ветеринару).
- Ходить на пляже, в общественных местах в тапочках.
Мангистауский кожно-венерологический диспансер находится по адресу: Актау, 3 мкр., здание №26.
Телефон регистратуры: 50-04-22.
Время работы: с 8:00 часов до 18:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 13:00 часов.