В Актау отметили увеличение числа больных сифилисом

Татьяна Лаврова. Фото автора из архива Lada.kz
В прошлом году в Актау выявлено восемь больных сифилисом. Заболевание, как говорят врачи, стало одной из основных социальных и медицинских проблем.
В Мангистауской области с начала 2018 года выявлено 42 больных сифилисом.
- Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова.
Беременные женщины, по словам врача, могут бесплатно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Исследование проводится бесплатно по направлению гинеколога в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
- По итогам I квартала в области уменьшилось число вновь выявленных жителей с болезнями, передаваемыми половым путем. В I квартале прошлого года зарегистрировано 356 случаев, из которых 323 – в Актау. С начала текущего года выявлено 220 жителей области с половыми инфекциями. В области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости гонореей – с 14 до 12 случаев, - рассказала Татьяна Лаврова. Для проведения обследования можно обратиться по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №26. Телефон регистратуры: 50 04 22. Телефон доверия: 50 88 79.
Телефон исполняющей обязанности главного врача: 60-78-00. Чем опасен сифилис?
Сифилис — тяжелое заболевание, для которого характерно поражение кожи, слизистых оболочек и внутренних органов человека.Преимущества ПЦР и ИФА
Незащищенный половой акт с ненадежным или случайным половым партнером может стать причиной возникновения сифилиса.
Последствия пролеченного сифилиса обычно заключаются в снижении иммунитета, проблемах с эндокринной системой, поражениях хромосомного ряда различной тяжести. Если сифилис не обнаружен и не вылечен, он может прогрессировать в позднюю стадию, которая является наиболее разрушительной.
ИФА и ПЦР — два диагностических метода, относящихся к молекулярной биологии. Данные виды исследований биологического материала принадлежат к самым достоверным и быстрым анализам.Типичные инфекции, передающиеся половым путем:
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- гонорея; Прочие инфекции:
- сифилис;
- лимфогранулематоз (паховая форма);
- шанкроид, гранулема венерического типа.
- урогенитальный шигеллез; Пути передачи:
- трихомониаз;
- кандидозные поражения половых органов;
- микоплазмоз;
- герпес II типа;
- гарднереллез;
- чесотка;
- остроконечные кондиломы;
- хламидиоз;
- площицы (лобковый педикулез);
- контагиозный моллюск.
- сепсис новорожденных;
- гепатит В;
- лямблии;
- цитомегаловирус;
- СПИД;
- амебиаз.
- очень тесные бытовые контакты;
- незащищенный секс;
- пользование общими полотенцами;
- несоблюдение необходимых правил стерилизации инструментария;
- процедура переливания крови и ее элементов;
- парентеральное введение наркотиков;
- трансплантация органов и тканей.