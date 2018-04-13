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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:08

Просмотров: 109

В Актау отметили увеличение числа больных сифилисом

С начала года выявлено 18 жителей города с заболеванием. Из них - двое детей и шесть беременных женщин. Об этом проинформировала Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности главного врача областного кожно-венерологического диспансера.

Татьяна Лаврова. Фото автора из архива Lada.kz
В прошлом году в Актау выявлено восемь больных сифилисом. Заболевание, как говорят врачи, стало одной из основных социальных и медицинских проблем.

В Мангистауской области с начала 2018 года выявлено 42 больных сифилисом.

- Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова.

Беременные женщины, по словам врача, могут бесплатно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Исследование проводится бесплатно по направлению гинеколога в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

- По итогам I квартала в области уменьшилось число вновь выявленных жителей с болезнями, передаваемыми половым путем. В I квартале прошлого года зарегистрировано 356 случаев, из которых 323 – в Актау. С начала текущего года выявлено 220 жителей области с половыми инфекциями. В области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости гонореей – с 14 до 12 случаев, - рассказала Татьяна Лаврова.

Для проведения обследования можно обратиться по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №26. Телефон регистратуры: 50 04 22. Телефон доверия: 50 88 79.
Телефон исполняющей обязанности главного врача: 60-78-00.

Чем опасен сифилис?

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Преимущества ПЦР и ИФА

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Типичные инфекции, передающиеся половым путем:\

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Прочие инфекции:

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Пути передачи:

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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 07:07
Спидоносцы сифелетики вот докатились до ручки foo это всё от грязи,личная гигиена.....не не слышал.
 
 

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