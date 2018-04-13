В Актау отметили увеличение числа больных сифилисом

Сифилис — тяжелое заболевание, для которого характерно поражение кожи, слизистых оболочек и внутренних органов человека.

Незащищенный половой акт с ненадежным или случайным половым партнером может стать причиной возникновения сифилиса.

Последствия пролеченного сифилиса обычно заключаются в снижении иммунитета, проблемах с эндокринной системой, поражениях хромосомного ряда различной тяжести. Если сифилис не обнаружен и не вылечен, он может прогрессировать в позднюю стадию, которая является наиболее разрушительной.

ИФА и ПЦР — два диагностических метода, относящихся к молекулярной биологии. Данные виды исследований биологического материала принадлежат к самым достоверным и быстрым анализам.

- гонорея;

- сифилис;

- лимфогранулематоз (паховая форма);

- шанкроид, гранулема венерического типа.

- урогенитальный шигеллез;

- трихомониаз;

- кандидозные поражения половых органов;

- микоплазмоз;

- герпес II типа;

- гарднереллез;

- чесотка;

- остроконечные кондиломы;

- хламидиоз;

- площицы (лобковый педикулез);

- контагиозный моллюск.

- сепсис новорожденных;

- гепатит В;

- лямблии;

- цитомегаловирус;

- СПИД;

- амебиаз.

- очень тесные бытовые контакты;

- незащищенный секс;

- пользование общими полотенцами;

- несоблюдение необходимых правил стерилизации инструментария;

- процедура переливания крови и ее элементов;

- парентеральное введение наркотиков;

- трансплантация органов и тканей.

В прошлом году в Актау выявлено восемь больных сифилисом. Заболевание, как говорят врачи, стало одной из основных социальных и медицинских проблем.В Мангистауской области с начала 2018 года выявлено 42 больных сифилисом.- Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова.Беременные женщины, по словам врача, могут бесплатно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Исследование проводится бесплатно по направлению гинеколога в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.- По итогам I квартала в области уменьшилось число вновь выявленных жителей с болезнями, передаваемыми половым путем. В I квартале прошлого года зарегистрировано 356 случаев, из которых 323 – в Актау. С начала текущего года выявлено 220 жителей области с половыми инфекциями. В области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости гонореей – с 14 до 12 случаев, - рассказала Татьяна Лаврова.