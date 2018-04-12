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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 504

Забравшийся в дом каракурт напугал жительницу Актау

О том, чем опасен каракурт и что делать, если паук все-таки вас укусил, рассказала Людмила Быкова, специалист отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Фото жительницы Актау
Паука обнаружили в квартире в 28 доме 5 микрорайона Актау 11 апреля.

- Я пришла к подруге по личным делам. В квартире мы увидели этого паука длиной примерно 3,5 см. Сильно испугались. Паука получилось убить дихлофосом, - рассказала Лариса.

Пауки, по словам Людмилы Быковой, забираются в жилые дома, ища теплое укрытие. Яд каракурта может убить верблюда. Размножаются каракурты, как правило, весной.

- Самка крупнее и во много раз ядовитей самца. Живут один сезон. В период размножения паучиха плетет паутину, а пришедшие самцы, их может быть до шести особей, оплодотворяют ее. Если они не успеют убежать, она их поедает. После оплодотворения самка ищет убежище. Брошенную нору, например. Вход заплетает паутиной. Она откладывает яйца и упаковывает их в кокон. Она охраняет убежище, питается насекомыми, попавшими в сеть. Если паук попал в дом, его нужно уничтожить, только осторожно, чтобы не укусил, - отметила Людмила Быкова.

В случае укуса каракурта необходимо перетянуть участок выше раны во избежание распространения яда по крови.

- После чего нужно срочно вызывать медиков. Они сделают укол-противоядие, - сказала Людмила Быкова.

Ранее медицинские работники рассказал, что пик укусов каракурта приходится на август.

В июле 2017 года от укуса каракурта пострадал житель Мангистау.

Что нужно знать об укусе каракурта?

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Первая помощь при укусе паука:

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