Забравшийся в дом каракурт напугал жительницу Актау

Паука обнаружили в квартире в 28 доме 5 микрорайона Актау 11 апреля.
- Я пришла к подруге по личным делам. В квартире мы увидели этого паука длиной примерно 3,5 см. Сильно испугались. Паука получилось убить дихлофосом, - рассказала Лариса.
Пауки, по словам Людмилы Быковой, забираются в жилые дома, ища теплое укрытие. Яд каракурта может убить верблюда. Размножаются каракурты, как правило, весной.
- Самка крупнее и во много раз ядовитей самца. Живут один сезон. В период размножения паучиха плетет паутину, а пришедшие самцы, их может быть до шести особей, оплодотворяют ее. Если они не успеют убежать, она их поедает. После оплодотворения самка ищет убежище. Брошенную нору, например. Вход заплетает паутиной. Она откладывает яйца и упаковывает их в кокон. Она охраняет убежище, питается насекомыми, попавшими в сеть. Если паук попал в дом, его нужно уничтожить, только осторожно, чтобы не укусил, - отметила Людмила Быкова.
В случае укуса каракурта необходимо перетянуть участок выше раны во избежание распространения яда по крови.
- После чего нужно срочно вызывать медиков. Они сделают укол-противоядие, - сказала Людмила Быкова.
Ранее медицинские работники рассказал, что пик укусов каракурта приходится
на август.
В июле 2017 года от укуса каракурта пострадал
житель Мангистау.Что нужно знать об укусе каракурта?
Если укус каракурта не начать вовремя лечить, возможен смертельный исход. Опасность для человека представляют самки. Самцы не способны прокусить человеческую кожу и впрыснуть яд. Яд каракурта в 10-15 раз сильнее яда гремучей змеи. Сам укус безболезненный и поначалу не вызывает неприятных ощущений. На месте укуса возникает небольшое красное пятнышко, которое быстро исчезает. Через 15-30 минут после укуса паука каракурта возникает сильная резкая боль, которая распространяется в область живота, поясницы, груди. Мышцы живота напрягаются, усложняется дыхание, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение, пострадавший испытывает беспокойство и страх смерти. Также наблюдаются головокружение, удушье, рвота, судороги. После укуса каракурта характерно посинение лица, неправильный пульс и его замедление.Первая помощь при укусе паука:
Чем меньше время между укусом каракурта и проявлением первых симптомов – тем тяжелее последствия. В тяжелых случаях, если не оказать медицинскую помощь, смерть после укуса каракурта наступает через один-два дня.
В течение первых пары минут место укуса каракурта нужно прижечь двумя-тремя спичками. Для этого приложите три спички головками к месту укуса и подожгите их четвертой. При укусе поражается верхний слой кожи, поэтому пламени спичек хватит для частичной нейтрализации и разрушения яда. Конечно, это больно, но все же гораздо лучше последующей боли, если место укуса не прижечь. Полезны растирания спиртом. Больной должен пить теплый чай или воду. Давать жидкость необходимо по чуть-чуть, так как после укуса каракурта выделение мочи ухудшается.