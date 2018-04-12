Забравшийся в дом каракурт напугал жительницу Актау

Если укус каракурта не начать вовремя лечить, возможен смертельный исход. Опасность для человека представляют самки. Самцы не способны прокусить человеческую кожу и впрыснуть яд. Яд каракурта в 10-15 раз сильнее яда гремучей змеи. Сам укус безболезненный и поначалу не вызывает неприятных ощущений. На месте укуса возникает небольшое красное пятнышко, которое быстро исчезает. Через 15-30 минут после укуса паука каракурта возникает сильная резкая боль, которая распространяется в область живота, поясницы, груди. Мышцы живота напрягаются, усложняется дыхание, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение, пострадавший испытывает беспокойство и страх смерти. Также наблюдаются головокружение, удушье, рвота, судороги. После укуса каракурта характерно посинение лица, неправильный пульс и его замедление.

Чем меньше время между укусом каракурта и проявлением первых симптомов – тем тяжелее последствия. В тяжелых случаях, если не оказать медицинскую помощь, смерть после укуса каракурта наступает через один-два дня.

В течение первых пары минут место укуса каракурта нужно прижечь двумя-тремя спичками. Для этого приложите три спички головками к месту укуса и подожгите их четвертой. При укусе поражается верхний слой кожи, поэтому пламени спичек хватит для частичной нейтрализации и разрушения яда. Конечно, это больно, но все же гораздо лучше последующей боли, если место укуса не прижечь. Полезны растирания спиртом. Больной должен пить теплый чай или воду. Давать жидкость необходимо по чуть-чуть, так как после укуса каракурта выделение мочи ухудшается.