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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:56

Просмотров: 109

Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт

Организаторы обещают учесть предпочтения любителей спортивных и интеллектуальных состязаний. Фестиваль пройдет 13 и 14 апреля.

Кадр видео
Зрителей и гостей мероприятия ждут открытые турниры по уличному футболу, баскетболу, воркауту, национальным видам спорта, Dance Battle среди лучших танцоров города.

- Впервые в Актау пройдет фестиваль красок, конкурс творческих коллективов из числа студентов университета и Hand-made фестиваль. Для ценителей интеллектуальных битв мы организуем республиканский дебатный турнир YU Debate CUP, фестиваль науки Sciencе, public talk с участием спикера Бауржана Касымбергебаева. В завершении фестиваля пройдет гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады и победителей творческих конкурсов, - рассказали организаторы фестиваля Yessenov University.

Спортивные мероприятия и концерт пройдут на прощадке Doma doma street court на набережной 7А микрорайона.

Программа фестиваля YESSENOV FEST


Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт




Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт
Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт
Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт
Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт
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Комментарии ( 1 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 15:11
Если Есенов - значит либо никчёмное что то, либо бесполезное. Одно из двух.
 
 

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