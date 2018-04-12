Студенческий фестиваль Yessenov Fest объединит науку и спорт

Программа фестиваля YESSENOV FEST

Зрителей и гостей мероприятия ждут открытые турниры по уличному футболу, баскетболу, воркауту, национальным видам спорта, Dance Battle среди лучших танцоров города.- Впервые в Актау пройдет фестиваль красок, конкурс творческих коллективов из числа студентов университета и Hand-made фестиваль. Для ценителей интеллектуальных битв мы организуем республиканский дебатный турнир YU Debate CUP, фестиваль науки Sciencе, public talk с участием спикера Бауржана Касымбергебаева. В завершении фестиваля пройдет гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады и победителей творческих конкурсов, - рассказали организаторы фестиваля Yessenov University.