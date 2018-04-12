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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 589

В ТРК «Актау» выявили нарушения требований пожарной безопасности

Недочеты обнаружены на территории игровой зоны, в магазинах одежды и проходах. По итогам проверки администрации торгово-развлекательного комплекса выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Об этом рассказал Мурат Муханов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
В ТРК, как рассказал Мурат Муханов, прошла плановая проверка.

- Первым делом проверили наличие пожарных щитов, огнетушителей и запасных выходов, - отметил Мурат Муханов.



Заместитель начальника ДЧС Мангистау рассказал о выявленных нарушениях.

- Доступ к пожарным кранам ограничен, нет ключей от пожарных шкафов, пути эвакуации загромождены. Мы обращаем особое внимание, во-первых, на работоспособность системы пожарной сигнализации, водоснабжение, свободный доступ сотрудников и посетителей к пожарным выходам, - рассказал Мурат Муханов.



Основные нарушения выявлены у арендаторов торговых площадей. В игровой зоне на пожарных шкафах отсутствовал ключ. Его, по словам администратора, зачастую крадут именно дети. В магазинах одежды пожарных шкаф скрыт за вещами. Все эти нарушения, по словам директора ТРК, должны будут устранить арендаторы.

- Со всеми арендаторами заключены контракты, где, естественно, есть условия об ответственности. Если они не выполняются, будут применяться штрафные санкции вплоть до закрытия магазина и приостановления коммерческой деятельности, – говорит Самат Шегиров, директор ТРК «Актау».

Сегодня, 12 апреля, на территории торгово-развлекательного комплекса прошли учения. Пожарную сигнализацию включили без уведомления работников и посетителей комплекса - проверили готовность людей к возможному пожару.



Из торгово-развлекательного комплекса люди выходили с улыбками и не спеша. Все выходы были открыты.

Ежегодно, как ранее рассказал майор гражданской защиты Нуржан Борашев, начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области, в Мангистау проверяют 46 объектов торговли.

На сегодняшний день пожарные проверили 13 из них. Выявлено порядка 100 нарушений.

До 30 апреля текущего года будут проверены остальные объекты.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях, юридическим лицам за нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность.

- Привлекаем к административной ответственности в виде штрафа и выдаем предписание с конкретными сроками исполнения. По окончании срока проводим проверку повторно и проверяем исполнение предписания. Если нарушения не устранены, то дело направляется в суд, – рассказывает Мурат Муханов.

В МЧС республики, как рассказал Мурат Муханов, внесено предложение о переносе детских игровых комнат с верхних этажей торговых центров на первый. Все для того, чтобы в случае возможной чрезвычайной ситуации дети покинули помещение без препятствий.



Кая Снегова


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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:41
Beine jazbadan baiqaganym, Kotonda nauqan jurip jatyr ma ne, baraiyn onda.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:30
Nurzhan_from_aktau,
Паника и страх создают толкучку и давку главное спокойствие!
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:21
Из торгово-развлекательного комплекса люди выходили с улыбками и не спеша


В следующий раз надо имитировать пожар (запустить дым, панику создать и т.д. и т.п). Люди начнут относится серьезно. Страх нужен.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • vaterloo
 кеша (Посетители) Сегодня, 16:44
Вот так всегда!!! Пока жареный петух не клюнет, все наши органы сидят без действий!!! Что же Вы раньше раз в год не проверяли? Мзду брали и глаза закрывали??? Ответьте!!!!
 
 

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