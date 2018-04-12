О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 14 апреля, синоптики прогнозируют облачность. Температура воздуха днем составит +14°С, ночью +9°С. Ветер 4-6 м/с.
В воскресенье, 15 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Воздух прогреется до +13°С. Ветер 7-9 м/с.
По данным gismeteo.kz, 13 апреля в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +17°С днём, ночью +13°С. Ветер 9-11 м/с.
В субботу, 14 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +9°С. Ветер 9-12 м/с.
В воскресенье, 15 апреля, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +10°С днем, ночью +9°С. Ветер 11-13 м/с.
Видео можно скачать здесь.