По приросту сельского населения Мангистауская область вошла в ТОП-3 по республике

В сельской местности население увеличилось на 2582 человека.Лидером по приросту сельского населения стала Южно-Казахстанская область. С начала года в сельской местности население увеличилось на 5171 человека - до 1 593 358 жителей.На втором месте Алматинская область. Население в сельской местности увеличилось на 4947 человек - до 1 557 595 жителей.Мангистауская область замкнула тройку.Население в городах Мангистауской области с начала года увеличилось на 509 человек - до 271 680 жителей.Лидерами по приросту стал Алматы (+9 749 человек - до 1 811 462 жителей).На втором месте Астана (+6 883 человека до - 1 039 358 жителей).Замыкает тройку Южно-Казахстанская область (+ 4 693 человека - до 1 344 785 жителей).