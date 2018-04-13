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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 239

По приросту сельского населения Мангистауская область вошла в ТОП-3 по республике

По данным на февраль 2018 года, в селах Мангистауской области проживает 391 673 человека. Об этом сообщает Ranking.kz.

Село Онды. Фото Рашида Исмагилова
В сельской местности население увеличилось на 2582 человека.

Лидером по приросту сельского населения стала Южно-Казахстанская область. С начала года в сельской местности население увеличилось на 5171 человека - до 1 593 358 жителей.

По приросту сельского населения Мангистауская область вошла в ТОП-3 по республике


На втором месте Алматинская область. Население в сельской местности увеличилось на 4947 человек - до 1 557 595 жителей.

Мангистауская область замкнула тройку.

Население в городах Мангистауской области с начала года увеличилось на 509 человек - до 271 680 жителей.

По приросту сельского населения Мангистауская область вошла в ТОП-3 по республике


Лидерами по приросту стал Алматы (+9 749 человек - до 1 811 462 жителей).

На втором месте Астана (+6 883 человека до - 1 039 358 жителей).

Замыкает тройку Южно-Казахстанская область (+ 4 693 человека - до 1 344 785 жителей).


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