В Мангистау в текущем году планируют открыть 34 детских сада и девять школ

В Мангистау этот показатель равен 93% при республиканском уровне 84,5%.
- Из 26 садов, построенных в 2017 году, 25 - частные. К концу года планируем построить еще 34 сада, - сообщил Ералы Тугжанов.
Для решения проблемы трехсменного обучения в новом учебном году в Мангистау планируют построить девять школ на 6300 мест.
Напомним, ранее глава региона поручил ужесточить контроль за частными детскими садами и предложил размещать дошкольные учреждения в жилых комплексах.
В очереди на получение мест в детских садах стоит 5434 ребенка.