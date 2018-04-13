«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Апреля
+14...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.61 KZT
  • €1 = 406.64 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 211

В Мангистау в текущем году планируют открыть 34 детских сада и девять школ

Об этом на брифинге в центральной службе коммуникаций рассказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет, по информации главы региона, превышает средний по Казахстану.

В Мангистау этот показатель равен 93% при республиканском уровне 84,5%.

- Из 26 садов, построенных в 2017 году, 25 - частные. К концу года планируем построить еще 34 сада, - сообщил Ералы Тугжанов.

Для решения проблемы трехсменного обучения в новом учебном году в Мангистау планируют построить девять школ на 6300 мест.

Напомним, ранее глава региона поручил ужесточить контроль за частными детскими садами и предложил размещать дошкольные учреждения в жилых комплексах.

В очереди на получение мест в детских садах стоит 5434 ребенка.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика