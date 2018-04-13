Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсия

«Экзотические птицы»

Поездка в Форт-Шевченко

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café

Для любителей кино

«Рэмпейдж»

«Караман»

«Тихое место»

«Зачётный препод 3»



«Славные пташки»

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана



Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 15 апреля. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В воскресенье, 15 апреля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Вы сможете побывать в этнографическом музее и музее Тараса Григорьевича Шевченко, заглянуть в землянку, в которой он жил и творил. Подняться к памятнику Иса-Досан и увидеть панораму города. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В выходные дни в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на мастер-классы, которые пройдут в выходные дни. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.Арман вместе со своей группой «черных археологов» узнаёт о золотой статуе «Караман», которая была утеряна в горах несколько веков тому назад. К их команде присоединяется Ахмет, местный егерь, который становится для них проводником. Преодолевая сложнейший путь с множеством различных препятствий, которые им уготовила природа, они даже не подозревают, что сложности только начинаются. Настоящий ужас им приготовил дух племени, охраняющий тайны и сокровища, хранящиеся в этих лесах, который заставляет героев столкнуться с личными пороками.История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.Классному руководителю Зэку Мюллеру достался класс с самыми трудными подростками в Германии. Не проходит и дня, чтобы эти молодые отпрыски чего-нибудь не отмочили. Если бы не криминальное прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться. Но этот год обещает быть особенным. На носу итоговые экзамены, а никто из учеников ни в зуб ногой в материале. А все потому, что накануне с ними побеседовал школьный специалист по профориентации и окончательно отбил у ребят охоту хоть что-то делать. Сумеет ли Зэки помочь ребятам найти мотивацию и вернуть веру в себя?Приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Плои уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Плои удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.