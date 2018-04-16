Куда жители Мангистау могут пожаловаться на коррупционные правонарушения?

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График приема граждан членами Совета по этике департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области:



Жанназарова Нургуль Алмасовна, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области, председатель Совета по этике, - ведет личный прием граждан с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00 по адресу: 31«А» микрорайон, здание №5 (здание департамента государственных доходов по Мангистауской области).



Скаков Максат Нурлыбекович, заместитель акима Мангистауской области, - принимает по пятницам с 15:00 до 18:00 по адресу: 14 микрорайон, здание №1 (акимат Мангистауской области).



Ешанкулов Мурат Еркинбекович, председатель ревизионной комиссии по Мангистауской области, - ведет прием по понедельникам с 16:00 до 18:00 по адресу: 14 микрорайон, здание акимата Мангистауской области, кабинет №239.



Балгазин Руслан Байболатович, руководитель департамента юстиции Мангистауской области, - ведет прием по средам и пятницам с 09:00 до 12:00 по адресу: 3 «Б» мкр, здание №16 (департамент юстиции Мангистауской области).



Ережепов Кайролла Жеткизгенович, член общественного совета Мангистауской области, - принимает по пятницам с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 по адресу: 22 микрорайон, здание №20.



Тумышев Нури Лазарович, первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала «Нур Отан», - ведет личный прием по вторникам и четвергам с 09:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00 по адресу: 14 микрорайон, здание № 1«Б» («Нур Отан», у акимата Мангистауской области).



Ахметова Жибек Аманбаевна, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области», - ведет прием по средам с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 по адресу: 14 микрорайон, здание №1 (акимат Мангистауской области).



Бимагамбет Ануарбек Косымович, директор Мангистауского областного филиала «РТРК Қазақстан», - принимает по четвергам с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 по адресу: 24 микрорайон, здание №8.



О фактах нарушения при предоставлении государственных услуг, нарушениях государственными служащими этического кодекса, фактах коррупции в государственных органах жители Мангистауской области могут сообщить по номеру горячей линии и телефону доверия: 8 (7292) 30-30-39, 8 707 170 14 24 (для СМС и аудиосообщений по мессенджеру WhatsApp). Обращения принимаются ежедневно.