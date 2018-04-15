Жителя Мангистау осудили за оскорбление жены

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В Специализированном административном суде Жанаозена рассмотрели административное дело в отношении гражданина К. Его признали виновным по части 1 статьи 73 Кодекса об административных правонарушениях (нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).



- Судом установлено, что гражданин К., придя к себе домой, выражался нецензурной бранью в отношении своей жены. Суд признал К. виновным по части 1 статьи 73 КоАП Республики Казахстан и назначил административное взыскание в виде предупреждения, - сообщила пресс-служба Специализированного административного суда Жанаозена.