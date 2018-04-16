Учитель из Акшукура планирует развивать национальные настольные игры в Тупкараганском районе

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Семейство настольных игр для двух игроков, распространённых по всему миру (особенно в Африке, Средней Азии, в некоторых областях Юго-Восточной Азии и Центральной Америки), и часто называемых игры в зёрна.



В игры семейства манкала играют на доске с лунками, иногда называемыми домами или колодцами, расположенными в несколько рядов (обычно в два или четыре) одинаковой длины.

Соревнования по тогыз-кумалак, бестемше и манкала прошли среди учителей области. Организатором выступила областная федерация тогыз-кумалак.Назгуль Каиргалиева стала победительницей в трех видах настольных игр среди женщин.- В тогызкумалак играю на протяжении 10 лет. Мои ученики, которых обучаю уже восемь лет, неоднократно занимали призовые места на республиканских турнирах. Многие мои коллеги играют в тогыз-кумалак, и в планах у меня открытие районного филиала федерации для дальнейшего развития национальной настольной игры не только среди школьников, но и среди учителей, - поделилась Назгуль Каиргалиева.Второе место в состязаниях по тогыз-кумалак заняла Бакыт Кудайбергенова из Актау. На третьем месте - Анар Сатбаева из Жанаозена.Среди мужчин лучшим игроком в тогыз-кумалак стал Самат Сагынов из Бейнеуского района. На втором месте Бакыт Ермеков из Мунайлинского района. «Бронзу» завоевал Жанибек Амиржанов.В соревнованиях по бестемше среди женщин второе место заняла Дамет Надирбаева из Жанаозена. Третье место заняла Жазира Байтубетова из Каракиянского района.Среди мужчин лучший результат показал Самат Сагынов из Бейнеуского района. Второе место завоевал Рахат Мелешов из Актау. На третьем месте - Нурлан Амин.В играх манкала второе место среди женщин завоевала Бакыт Кудайбергенова из Актау. Третье место - Айжан Нуржауова из Каракиянского района.Среди мужчин лучшим игроком стал Дуйсенбек Карленов из Тупкараганского района. Рахат Мелешов из Актау занял второе место. Бакыт Ермеков замкнул тройку лидеров.Максат Шотаев, генеральный секретарь Международной федерации тогыз-кумалак, главный тренер молодежных команд РК, рассказал, что до прошлого года игры мангала и бестемше в Мангистау не проводились.- По приглашению Гаухар Жакиевой, руководителя областной федерации тогыз-кумалак, мы второй раз проводим игры международного статуса в Актау. Игроки продемонстрировали хороший уровень подготовки. Думаю, в недалеком будущем мангистаусцы смогут принять участие в международных играх, - отметил Максат Шотаев.