«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Апреля
+12...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.29 KZT
  • €1 = 403.71 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 306

Учитель из Акшукура планирует развивать национальные настольные игры в Тупкараганском районе

В планах Назгуль Каиргалиевой, учителя физкультуры из школы-лицея Акшукура, открытие районного филиала областной федерации тогыз-кумалак. Педагог стала победителем областного турнира по национальным настольным играм.

Учителя за игрой. Фото автора
Соревнования по тогыз-кумалак, бестемше и манкала прошли среди учителей области. Организатором выступила областная федерация тогыз-кумалак.

Назгуль Каиргалиева стала победительницей в трех видах настольных игр среди женщин.

- В тогызкумалак играю на протяжении 10 лет. Мои ученики, которых обучаю уже восемь лет, неоднократно занимали призовые места на республиканских турнирах. Многие мои коллеги играют в тогыз-кумалак, и в планах у меня открытие районного филиала федерации для дальнейшего развития национальной настольной игры не только среди школьников, но и среди учителей, - поделилась Назгуль Каиргалиева.

Второе место в состязаниях по тогыз-кумалак заняла Бакыт Кудайбергенова из Актау. На третьем месте - Анар Сатбаева из Жанаозена.

Среди мужчин лучшим игроком в тогыз-кумалак стал Самат Сагынов из Бейнеуского района. На втором месте Бакыт Ермеков из Мунайлинского района. «Бронзу» завоевал Жанибек Амиржанов.

В соревнованиях по бестемше среди женщин второе место заняла Дамет Надирбаева из Жанаозена. Третье место заняла Жазира Байтубетова из Каракиянского района.

Среди мужчин лучший результат показал Самат Сагынов из Бейнеуского района. Второе место завоевал Рахат Мелешов из Актау. На третьем месте - Нурлан Амин.

В играх манкала второе место среди женщин завоевала Бакыт Кудайбергенова из Актау. Третье место - Айжан Нуржауова из Каракиянского района.

Среди мужчин лучшим игроком стал Дуйсенбек Карленов из Тупкараганского района. Рахат Мелешов из Актау занял второе место. Бакыт Ермеков замкнул тройку лидеров.

Максат Шотаев, генеральный секретарь Международной федерации тогыз-кумалак, главный тренер молодежных команд РК, рассказал, что до прошлого года игры мангала и бестемше в Мангистау не проводились.

- По приглашению Гаухар Жакиевой, руководителя областной федерации тогыз-кумалак, мы второй раз проводим игры международного статуса в Актау. Игроки продемонстрировали хороший уровень подготовки. Думаю, в недалеком будущем мангистаусцы смогут принять участие в международных играх, - отметил Максат Шотаев.



Что такое мангала?

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Среди учителей Мангистау определились лучшие в национальных настольных играх


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика